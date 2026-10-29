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Política patrullas oceánicas |

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Patrullas oceánicas: Defensa negocia con Francia mientras evalúa otras ofertas

la ministra de Defensa, Sandra Lazo, viajará en noviembre a Francia donde participará en la exposición internacional Euronaval.

Uruguay define la compra de patrullas oceánicas.

Uruguay define la compra de patrullas oceánicas.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno nacional continúa avanzando en el proceso de definición para la adquisición de patrullas oceánicas, un paso clave para el equipamiento y la vigilancia marítima del país. En este marco, autoridades del Ministerio de Defensa mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo en la Torre Ejecutiva con representantes de un grupo naval francés, uno de los oferentes interesados en concretar la operación. Del encuentro participó el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez.

A pesar del acercamiento con la delegación francesa, la propuesta de dicho país no es la única sobre la mesa. El Poder Ejecutivo analiza de forma en paralela alternativas presentadas por astilleros de Reino Unido y Corea del Sur. La intención oficial es tomar una definición concreta antes de que finalice el año. Asimismo, se confirmó que la transacción se realizará bajo la modalidad de compra directa de Estado a Estado, aunque de momento resta resolver si finalmente se adquirirá una o dos unidades.

Este proceso de compra se desarrolla de manera paralela a las derivaciones legales vinculadas al intento anterior de adquisición. En el ámbito nacional, la causa judicial contra el astillero español Cardama sigue su curso, habiendo declarado este martes diversos contraalmirantes de la Armada. Al mismo tiempo, en la esfera internacional, se mantiene activo un proceso de arbitraje para resolver los diferendos correspondientes.

Francia busca posicionarse en la negociación

La propuesta francesa está vinculada a Naval Group, una compañía de construcción naval y tecnología de defensa con participación mayoritaria del Estado francés. La empresa se encuentra entre las principales interesadas en suministrar patrulleras oceánicas a Uruguay y ha mantenido contactos con autoridades nacionales durante los últimos meses.

La propuesta francesa es considerada con especial interés por algunos integrantes del gobierno debido a sus posibles condiciones de financiamiento. Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo aclararon que no existe una decisión tomada y que continúan las negociaciones con los distintos oferentes.

La reunión de este miércoles se produce pocos días antes del viaje previsto de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a Francia, donde participará en la exposición internacional Euronaval, entre el 3 y el 6 de noviembre. Durante esa visita, Lazo tiene previsto mantener una reunión bilateral con su homóloga francesa, Catherine Vautrin.

La ministra también recibió invitaciones para conocer instalaciones de construcción naval, aunque aclaró que no tenía confirmada una visita a los astilleros de Naval Group.

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