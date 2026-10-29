El Gobierno nacional continúa avanzando en el proceso de definición para la adquisición de patrullas oceánicas, un paso clave para el equipamiento y la vigilancia marítima del país. En este marco, autoridades del Ministerio de Defensa mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo en la Torre Ejecutiva con representantes de un grupo naval francés, uno de los oferentes interesados en concretar la operación. Del encuentro participó el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez.
Avanza
Patrullas oceánicas: Defensa negocia con Francia mientras evalúa otras ofertas
la ministra de Defensa, Sandra Lazo, viajará en noviembre a Francia donde participará en la exposición internacional Euronaval.