Patrullas oceánicas: Defensa negocia con Francia mientras evalúa otras ofertas

Francia busca posicionarse en la negociación

La propuesta francesa está vinculada a Naval Group, una compañía de construcción naval y tecnología de defensa con participación mayoritaria del Estado francés. La empresa se encuentra entre las principales interesadas en suministrar patrulleras oceánicas a Uruguay y ha mantenido contactos con autoridades nacionales durante los últimos meses.

La propuesta francesa es considerada con especial interés por algunos integrantes del gobierno debido a sus posibles condiciones de financiamiento. Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo aclararon que no existe una decisión tomada y que continúan las negociaciones con los distintos oferentes.

La reunión de este miércoles se produce pocos días antes del viaje previsto de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a Francia, donde participará en la exposición internacional Euronaval, entre el 3 y el 6 de noviembre. Durante esa visita, Lazo tiene previsto mantener una reunión bilateral con su homóloga francesa, Catherine Vautrin.

La ministra también recibió invitaciones para conocer instalaciones de construcción naval, aunque aclaró que no tenía confirmada una visita a los astilleros de Naval Group.