Asociación de periodistas de televisión nacional repudió agravio de la senadora Bianchi a trabajador

El hecho se dio durante la conferencia de prensa encabezada por el exministro Luis Alberto Heber por el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que ratifica la legalidad del acuerdo entre el Gobierno y la empresa belga Katoen Natie por la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
En el comunicado, el gremio manifestó su solidaridad con el periodista afectado, señalando que, ante una pregunta del mismo, la legisladora "respondió con insultos, subiendo el tono de voz, increpando al comunicador e interrumpiendo a los políticos que estaban haciendo uso de la palabra".
Según el comunicado, la actitud de la senadora motivó que los demás periodistas presentes decidieran "dar por finalizada la conferencia de prensa" como medida de protesta y respaldo al colega increpado.
Durante el intercambio, que quedó registrado por los medios presentes, la senadora Bianchi se dirigió al cronista afirmando: “Sobre todo limito la estupidez”. Ante el intento de Heber por apaciguar la situación, la legisladora insistió en la necesidad de mantener el “respeto intelectual” y denunció que el sistema político ha estado sometido a la “ignominia” de ciertos sectores.
El comunicado destaca que otros integrantes de la Coalición Republicana tomaron distancia de lo sucedido. Según el texto, estos dirigentes se comunicaron con el periodista para "manifestarle su discrepancia con la actitud de la senadora y pedir disculpas".
Finalmente, la asociación de trabajadores instaron a los actores políticos a dirigirse a la prensa con "respeto y educación", subrayando que el objetivo primordial es que la ciudadanía pueda "acceder a la información con la mayor calidad posible".