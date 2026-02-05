Cooperativa de trabajo reciclará materiales de motos incautadas por la Policía

En el marco de los operativo -Ñandubay- de fiscalización de vehículos motorizados, que permitieron la incautación de más de 3.000 motos hasta el momento, el Ministerio del Interior firmó un contrato con la Cooperativa de Trabajo Burgues, organismo que se encargará del desmantelamiento, clasificación y comercialización de partes de birrodados.
El flamante convenio busca regular la entrega, el desguace, el reciclaje, la trazabilidad y la disposición final de las motocicletas incautadas por la cartera ministerial, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y ambientales del proceso. Con este fin, el Ministerio hará entrega de 30 motos por semana en esta primera etapa.
En el acto de la rúbrica del acuerdo estuvieron presentes el ministro del Interior, Carlos Negro; el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, y el subdirector Ejecutivo, Robert Taroco.
Cooperativa de Trabajo Burgues
La cooperativa está ubicada en el barrio Reducto y brinda, entre otros servicios, tratamiento de residuos, teniendo como objetivo revalorizar los materiales que puedan ser reutilizados.
Cada 15 días, la cooperativa entregará a la cartera un informe que consignará los kilogramos de motocicletas recibidos, los materiales reciclados y los kilogramos entregados a proveedores, llevando un control riguroso de todo el proceso.
Negro destacó que el convenio permitirá la apertura de nuevas fuentes de trabajo para la Cooperativa. Asimismo, el Ministerio podrá cerrar un ciclo en cuanto a los vehículos incautados para evitar que se transformen en un problema medioambiental.
Por otra parte, Clavijo subrayó que el convenio permitirá una vía de solución para la problemática de la falta de espacios adecuados para el depósito del material incautado. “La cooperativa, con todas y todos sus integrantes, se va a encargar del trabajo de desarme y de la puesta a disposición del material para las empresas que lo fundirán”, explicó el subdirector de la Policía Nacional.