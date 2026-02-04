El escenario meteorológico en Uruguay presentará una transición drástica en las próximas 48 horas. Según el reporte consolidado de fuentes oficiales y observatorios regionales, el país pasará de un calor extremo en el litoral a un sistema de tormentas que dará paso a un fin de semana significativamente más fresco.
Alerta meteorológica
Uruguay bajo aviso por tormentas y marcado descenso de temperatura para el fin de semana
Luego de un escenario marcado por las altas temperaturas, se prevé una baja pronunciada de las mismas con presencia de lluvias y tormentas.