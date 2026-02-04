Hacete socio para acceder a este contenido

Alerta meteorológica

Uruguay bajo aviso por tormentas y marcado descenso de temperatura para el fin de semana

Luego de un escenario marcado por las altas temperaturas, se prevé una baja pronunciada de las mismas con presencia de lluvias y tormentas.

El escenario meteorológico en Uruguay presentará una transición drástica en las próximas 48 horas. Según el reporte consolidado de fuentes oficiales y observatorios regionales, el país pasará de un calor extremo en el litoral a un sistema de tormentas que dará paso a un fin de semana significativamente más fresco.

1. Pronóstico oficial (Inumet): inestabilidad y tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles y jueves una jornada de alta nubosidad con baja probabilidad de tormentas aisladas en el área metropolitana, donde las máximas alcanzarán los 32°C.

Sin embargo, el foco de atención se sitúa en el Litoral Oeste, donde el termómetro llegará a los 38°C, convirtiéndose en la zona más calurosa del país antes del ingreso de un frente frío. Para el jueves a la noche, se espera que las precipitaciones y tormentas se generalicen, afectando la zona sur y este del territorio.

2. Tendencia regional (MetSul): La llegada del aire frío

El observatorio brasileño MetSul advierte sobre el avance de una masa de aire frío impulsada por un sistema de baja presión en el Atlántico. Según el organismo, este fenómeno provocará un "cambio radical" en la temperatura tras el pasaje de las tormentas del viernes.

  • Se prevé que, tras sensaciones térmicas elevadas, los valores desciendan por debajo de la media histórica para febrero, situando las mínimas en el entorno de los 16°C para el sábado 7 y domingo 8.

3. Datos de viento y navegación (Windguru)

Para los usuarios de la franja costera y navegantes, Windguru reporta una rotación del viento hacia el sector Sur/Sureste con un incremento en la intensidad:

  • Pico de viento: Se esperan rachas de entre 40 y 50 km/h durante la tarde/noche del miércoles y la madrugada del viernes, asociadas al frente de inestabilidad.

  • Condiciones en Montevideo: Las estaciones en Playa Pocitos y Puerto Buceo muestran una temperatura del agua estable, pero con un incremento en el oleaje hacia el inicio del fin de semana debido a los vientos del cuadrante sur.

