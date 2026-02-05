Orsi visitó la terminal logística marítima más grande del mundo

Situado en la desembocadura del río Yangtsé, el puerto es un nodo comercial relevante para la economía del continente asiático e integra el puerto de aguas profundas de Yangshan y áreas fluviales para conectar la logística global.

Un gran número de empresas navieras nacionales e internacionales están establecidas en Shanghái, lo que refleja la creciente importancia de la ciudad como centro internacional de transporte marítimo.

Reunión de Orsi con autoridades del Gobierno de Shanghái

El mandatario también visitó un mercado ubicado en el centro de la ciudad y el jardín Yuyuan, de la dinastía Ming (1368-1644), de más de 400 años de antigüedad, que está ubicado en el noreste del casco antiguo del distrito de Huangpu. Este espacio, cuya superficie es de 20.000 metros cuadrados, está conformado por un laberinto de jardines, puentes, rocas y arquitectura tradicional china.

La agenda del presidente Orsi incluyó, además, una audiencia con autoridades del Gobierno de Shanghái. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Centro de Exhibición de Planificación Urbana, un museo de seis pisos y dos subsuelos que ofrece la posibilidad de conocer la evolución de la ciudad, desde su pasado hasta nuestros días, además de los futuros proyectos aprobados.

Al finalizar la tarde, la delegación realizó un recorrido por el río Huangpu, una vía fluvial de 113 kilómetros, fundamental para Shanghái y su principal fuente de agua potable, que divide la ciudad en las zonas de Pudong (este) y Puxi (oeste).