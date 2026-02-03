Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad contenedores |

En febrero

Se entregarán contenedores intradomiciliarios en nuevas zonas de Montevideo

La Intendencia de Montevideo impulsa el programa Hogares Sustentables. Nuevos contenedores intradomiciliarios se entregarán en febrero.

Nueva entrega de contenedores intradomiciliarios en Montevideo.

Los nuevos contenedores tienen una capacidad de 120 litros y están diseñados para facilitar la separación de residuos dentro del domicilio. El director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, destacó que este equipamiento permite disminuir progresivamente la cantidad de contenedores en la calle.

El 30% de los residuos generados por cada persona son reciclables. Por lo tanto una correcta clasificación en el hogar podría reducir en un tercio los residuos que se destinan a los contenedores de residuos mezclados.

Residuos reciclables

En los últimos días, las entregas se realizaron en el barrio Capurro, en un área comprendida entre las calles Uruguayana y Zufriategui, el bulevar Artigas, los accesos por ruta Hugo Batalla y el arroyo Miguelete. Allí se distribuyeron contenedores tanto para residuos mezclados como para reciclables, además de composteras. El 31 de enero, también se entregaron contenedores intraprediales en el municipio D, en el complejo habitacional de la cooperativa Villa Española, ubicado en la intersección de avenida José Pedro Varela y Corrales.

Durante febrero, el plan continuará con nuevas entregas de contenedores intradomiciliarios e intraprediales en distintos puntos de la ciudad, incluyendo barrios como Malvín y La Teja, en el marco de la expansión sostenida del programa Hogares Sustentables en Montevideo.

Herou remarca además la importancia social del proceso de clasificación en origen, ya que reduce los residuos enviados a disposición final y, al mismo tiempo, fortalece el trabajo de las cooperativas de clasificación vinculadas al reciclaje. “Clasificar en casa tiene un impacto ambiental directo y también un componente social muy relevante”, afirma.

