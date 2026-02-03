La Intendencia de Montevideo continúa profundizando su política de gestión de residuos a través de la entrega de contenedores intradomiciliarios para residuos mezclados y materiales reciclables. La iniciativa forma parte del programa Hogares Sustentables y apunta a mejorar la clasificación en origen, reducir el volumen de residuos dispuestos en la vía pública y promover prácticas ambientales responsables en los hogares.
Se entregarán contenedores intradomiciliarios en nuevas zonas de Montevideo
