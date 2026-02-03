Se entregarán contenedores intradomiciliarios en nuevas zonas de Montevideo

Residuos reciclables

En los últimos días, las entregas se realizaron en el barrio Capurro, en un área comprendida entre las calles Uruguayana y Zufriategui, el bulevar Artigas, los accesos por ruta Hugo Batalla y el arroyo Miguelete. Allí se distribuyeron contenedores tanto para residuos mezclados como para reciclables, además de composteras. El 31 de enero, también se entregaron contenedores intraprediales en el municipio D, en el complejo habitacional de la cooperativa Villa Española, ubicado en la intersección de avenida José Pedro Varela y Corrales.

Durante febrero, el plan continuará con nuevas entregas de contenedores intradomiciliarios e intraprediales en distintos puntos de la ciudad, incluyendo barrios como Malvín y La Teja, en el marco de la expansión sostenida del programa Hogares Sustentables en Montevideo.

Herou remarca además la importancia social del proceso de clasificación en origen, ya que reduce los residuos enviados a disposición final y, al mismo tiempo, fortalece el trabajo de las cooperativas de clasificación vinculadas al reciclaje. “Clasificar en casa tiene un impacto ambiental directo y también un componente social muy relevante”, afirma.