UTEC destacó acuerdos en China para el control de plagas forestales y agrícolas

El tercer convenio es el alcanzado en materia de educación tecnológica e innovación con el Centro de Transferencia Tecnológica de China para América Latina, que involucra a la Universidad de Dongguan, en procura de una alianza para constituir un campus internacional.

La universidad se ubica en una región denominada “la bahía de la innovación”, espacio en el cual también están ubicadas las ciudades de Shenzhen, que concentra la mayor cantidad de empresas tecnológicas reconocidas a nivel internacional, y la de Hong Kong. “Es un eje estratégico”, sostuvo.

Pena entiende que es fundamental desarrollar estrategias conjuntas en proyectos aplicados, tratar de promover la movilidad de estudiantes y docentes, y generar proyectos ambiciosos para tener una educación tecnológica de calidad para los uruguayos de todo el país.

El rol de las universidades en el desarrollo de los países

Días atrás, la delegación uruguaya visitó el parque científico tecnológico más grande del mundo, espacio que surgió como un parque de la Universidad de Tsinghuá, una de las más destacadas, que fue motor del desarrollo económico y productivo que permitió el surgimiento de decenas de miles de empresas chinas orientadas a la innovación, instaladas en su país y en 90 ciudades del mundo.

“Fue fundamental haber asistido como sistema, mostrarnos como una estrategia país”, dijo Pena en alusión a que concurrieron junto a representantes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y Uruguay Innova.

“Vimos parques científicos donde esta investigación universitaria transforma empresas, tecnología, empleo, algo muy potente para pensar el rol de la UTEC y de los parques en las distintas regiones del país”, relató el consejero, quien recordó que la universidad está presente en 11 departamentos y está previsto llegar a cuatro más en el quinquenio. En ese sentido, destacó la importancia de haber viajado con autoridades del Congreso de Intendentes.