Derecho Humanos antecedentes | dictamen |

Caso Roslik

Justicia prorroga prisión preventiva para exmilitares condenados por crímenes en San Javier

La medida alcanza a nueve exmilitares por delitos de privación de libertad y lesiones graves ocurridos en el cuartel de Fray Bentos entre 1980 y 1984.

Vladimir Roslik.

 Archivo
Según informó la Fiscalía General de la Nación, el magistrado actuante resolvió mantener la medida cautelar de privación de libertad por un plazo de 180 días. Con esta resolución, el juez de primera instancia adhiere a la postura previamente señalada por el Tribunal de Apelaciones, asegurando la permanencia de los imputados en prisión mientras se resuelven los recursos correspondientes a la sentencia definitiva.

Antecedentes y proceso judicial

El 22 de diciembre, la justicia dictó condenas de entre 11 y 15 años de prisión para los exmilitares por delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. Las actuaciones judiciales se enmarcan en la investigación del operativo militar contra residentes de San Javier, que incluyó el homicidio del médico Vladimir Roslik en abril de 1984.

Inicialmente, el juzgado de Fray Bentos había denegado el pedido de prisión efectiva solicitado por la Fiscalía de Lesa Humanidad, permitiendo que los condenados permanecieran bajo medidas sustitutivas como el uso de dispositivo electrónico y fijación de domicilio. Sin embargo, el 31 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocó dicha decisión.

En aquella instancia, los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos fundamentaron la necesidad de la prisión preventiva al considerar que el riesgo de fuga se había "incrementado notoriamente por la existencia de una condena no firme". El tribunal calificó el peligro de ocultamiento como un riesgo "concreto y específico".

Detalles del dictamen

La medida alcanza a los oficiales retirados Óscar Mario Rocca, Dardo Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.

De acuerdo con el dictamen fiscal, las víctimas del operativo en San Javier fueron sometidas a un régimen de "torturas sistemáticas" que incluyeron métodos como el "submarino", plantones y el uso de picana eléctrica. La muerte de Vladimir Roslik, ocurrida bajo custodia en el cuartel de Fray Bentos, es considerada la última víctima mortal de la dictadura en Uruguay.

