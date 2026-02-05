En una rueda de prensa encabezada por el exministro Luis Alberto Heber el Partido Nacional celebró el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que ratifica la legalidad del acuerdo entre el Gobierno y la empresa belga Katoen Natie por la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Graciela Bianchi también tuvo una activa participación.
"bueno, bueno, Graciela"
Bianchi casi le arruina la conferencia a Heber y arremetió contra la "estupidez" de un periodista
Graciela Bianchi explotó contra la pregunta de un periodista, Heber quiso apaciguar la situación pero fue superado.