Bianchi casi le arruina la conferencia a Heber y arremetió contra la "estupidez" de un periodista

El clima de la conferencia cambió drásticamente cuando la senadora Graciela Bianchi tomó la palabra para defender la legalidad del proceso. En un intercambio que elevó la temperatura del encuentro, Bianchi arremetió contra una consulta realizada por un periodista de Canal 5.

Ante la insistencia de la prensa, y mientras Heber intentaba mantener un tono conciliador, Bianchi fue tajante:

“Sobre todo limito la estupidez”, sentenció la senadora en alusión directa a la pregunta del cronista.

A pesar de que Heber intentó apaciguar la situación con un repetido "bueno, bueno... está bien, Graciela", la legisladora no retrocedió y siguó hablando encima. Sorpresivamente Bianchi habló de la necesidad de mantener el "respeto intelectual" y denunció que los legisladores han estado sometidos durante años a la "ignominia" de ciertos sectores.

Varios periodistas expresaron lo sucedido en redes sociales.