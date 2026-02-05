Hacete socio para acceder a este contenido

Política Heber | conferencia |

"bueno, bueno, Graciela"

Bianchi casi le arruina la conferencia a Heber y arremetió contra la "estupidez" de un periodista

Graciela Bianchi explotó contra la pregunta de un periodista, Heber quiso apaciguar la situación pero fue superado.

En una rueda de prensa encabezada por el exministro Luis Alberto Heber el Partido Nacional celebró el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que ratifica la legalidad del acuerdo entre el Gobierno y la empresa belga Katoen Natie por la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Graciela Bianchi también tuvo una activa participación.

Luis Alberto Heber fue tajante al señalar que el dictamen de 90 páginas pone fin a años de cuestionamientos por parte de la oposición. “El Frente Amplio intentó frenar el avance del puerto usando la Justicia, mintiendo y difamando”, afirmó el dirigente, subrayando que las acusaciones de dolo y monopolio ya habían sido archivadas previamente por la Fiscalía.

Casi le arruina el pastel a Heber

Pero la conferencia de prensa que pretendía ser una "fiesta" para Heber, se vio opacada por la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

El clima de la conferencia cambió drásticamente cuando la senadora Graciela Bianchi tomó la palabra para defender la legalidad del proceso. En un intercambio que elevó la temperatura del encuentro, Bianchi arremetió contra una consulta realizada por un periodista de Canal 5.

Ante la insistencia de la prensa, y mientras Heber intentaba mantener un tono conciliador, Bianchi fue tajante:

“Sobre todo limito la estupidez”, sentenció la senadora en alusión directa a la pregunta del cronista.

A pesar de que Heber intentó apaciguar la situación con un repetido "bueno, bueno... está bien, Graciela", la legisladora no retrocedió y siguó hablando encima. Sorpresivamente Bianchi habló de la necesidad de mantener el "respeto intelectual" y denunció que los legisladores han estado sometidos durante años a la "ignominia" de ciertos sectores.

Varios periodistas expresaron lo sucedido en redes sociales.

