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Política

Polémica en puerta

ASSE en el centro de la discusión: oficialismo y oposición quieren investigadora

El principal prestador de salud será otra vez terreno de disputa política. Habrá dos investigadores y se negociará para que haya una sola.

ASSE otra vez en el ojo de la tormenta.

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La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) volverá a estar en el centro de la discusión política porque la Cámara de Diputados va a aprobar una nueva comisión investigadora.

Este lunes al mediodía sesionará nuevamente la comisión preinvestigadora de la cámara baja sobre la gestión de ASSE, que se formó por iniciativa del diputado nacionalista Federico Casaretto. La comisión tiene plazo hasta las 15.00 para expedirse sobre si entiende que hay mérito para conformar una investigadora.

El diputado del oficialismo que integra la preinvestigadora, Luis Gallo, había señalado que estaban “los canales de diálogo abiertos” con la oposición para llegar a un acuerdo este fin de semana, para “encontrar los caminos del medio y conformar una sola comisión que reúna la mayoría de los casos planteados”, porque el Frente Amplio (FA) quiere investigar la gestión anterior de ASSE, encabezada por Leonardo Cipriani.

“Seguramente habrá dos investigadoras, con distintos temas, y vamos a tener que negociar –como siempre se hizo– para que haya una sola, con temas comunes, con temas que le interesan al FA y algunos temas que le interesan a la oposición”, adelantó. Gallo resaltó que si el FA aceptara lo propuesto por la oposición, el denunciante sería solo Casaretto; en cambio, de la manera en que lo plantearán, habrá dos denunciantes, y seguramente por el oficialismo será el diputado Federico Preve.

El informe de Gallo, que es minoría –porque es el único miembro del oficialismo en la comisión, con tres integrantes–, dirá que no hay mérito para crear la investigadora porque “hay temas que ya fueron laudados en distintos ámbitos” y el objeto de lo que se quiere investigar “es muy amplio”.

Por último, Gallo adelantó que la investigadora que va a presentar el oficialismo será “concreta”, sobre “tres o cuatro temas”, y específicamente enfocada en el período pasado, que fue cuando “se hicieron las compras más grandes de ASSE”; porque entre 2022 y 2024 “se triplicaron” las compras, fundamentalmente hacia dos instituciones, “el Círculo Católico y el Casmu”.

Cabildo Abierto votará las dos investigadoras

El diputado cabildante Álvaro Perrone en declaraciones a La Diaria aseguró que su partido votará las dos investigadoras sobre ASSE, porque apoyan todas las investigadoras. “Pero lo que les digo a los que presentan las investigadoras es que no hagan el papelón de [la investigadora de] Cardama; que se junten los dos [denunciantes], lleguen a un acuerdo y presenten una sola”, señaló.

Por último, Perrone recordó que fue “muy castigado” por la oposición cuando su partido apoyó la Rendición de Cuentas de 2025, en la que votó una partida de dinero para ASSE, con el objetivo de "saldar deuda". “Entonces, estas investigadoras pueden servir para decir: Perrone estaba equivocado o acertó cuando dio su voto, y ver cómo estaban las situaciones de las compras. Por eso estamos decididos a votar las dos”, finalizó.

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