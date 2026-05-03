El Frente Amplio (FA) rechaza las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba y llama a la movilización en defensa de la paz y de América Latina como Zona de Paz. Denuncia que el bloqueo tiene consecuencias devastadoras, como escasez critica de alimentos, medicamentos, insumos sanitarios y energia eléctrica.
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Frente Amplio rechaza amenazas de Trump contra Cuba y convoca a la movilización
Tras expresar su solidaridad con Cuba, el Frente Amplio exhorta al gobierno de EEUU a un diálogo respetuoso con el gobierno de la isla.