Frente Amplio rechaza amenazas de Trump contra Cuba y convoca a la movilización

Rechaza “la arbitraria” inclusión de Cuba en la lista de "países patrocinadores del terrorismo" y denuncia que estas politicas “tienen consecuencias humanas directas y devastadoras: la escasez critica de alimentos, medicamentos, insumos sanitarios para realizar operaciones que eviten la muerte, energia eléctrica para abastecer los hogares, asegurar el funcionamiento de la matriz productiva y permitir la movilidad necesaria” Afirma que “someter a una población a tales privaciones es una práctica que vulnera los derechos humanos fundamentales”.

Contra agresión a Cuba

Tras expresar su solidaridad con el pueblo cubano y condenar “cualquier intento de intervención o despliegue militar contra la isla”, el FA exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a “abandonar las acciones de confrontación y a establecer un diálogo respetuoso”.

Convoca, finalmente, al pueblo uruguayo “a movilizarse en defensa de la Paz y a mantenerse alerta frente a esta escalada de amenazas que atenta, nuevamente, contra la estabilidad de nuestra América Latina y el Caribe como zona de paz”.