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Política

solidaridad

Frente Amplio rechaza amenazas de Trump contra Cuba y convoca a la movilización

Tras expresar su solidaridad con Cuba, el Frente Amplio exhorta al gobierno de EEUU a un diálogo respetuoso con el gobierno de la isla.

FA solidario con Cuba.

FA solidario con Cuba.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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El Frente Amplio (FA) rechaza las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba y llama a la movilización en defensa de la paz y de América Latina como Zona de Paz. Denuncia que el bloqueo tiene consecuencias devastadoras, como escasez critica de alimentos, medicamentos, insumos sanitarios y energia eléctrica.

Para la fuerza política, “las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos”, de "tomar el control de Cuba de inmediato”, se inscriben “en una práctica de agresiones a nivel planetario y representan una escalada de hostilidad que pone en riesgo nuevamente, la paz del continente”.

Sostiene que la agresión “se inscribe en un sistemático mecanismo de asfixia contra el pueblo cubano, consolidado por la persistencia del bloqueo económico, comercial y financiero que se extiende por más de 65 años”.

Rechaza “la arbitraria” inclusión de Cuba en la lista de "países patrocinadores del terrorismo" y denuncia que estas politicas “tienen consecuencias humanas directas y devastadoras: la escasez critica de alimentos, medicamentos, insumos sanitarios para realizar operaciones que eviten la muerte, energia eléctrica para abastecer los hogares, asegurar el funcionamiento de la matriz productiva y permitir la movilidad necesaria” Afirma que “someter a una población a tales privaciones es una práctica que vulnera los derechos humanos fundamentales”.

Contra agresión a Cuba

Tras expresar su solidaridad con el pueblo cubano y condenar “cualquier intento de intervención o despliegue militar contra la isla”, el FA exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a “abandonar las acciones de confrontación y a establecer un diálogo respetuoso”.

Convoca, finalmente, al pueblo uruguayo “a movilizarse en defensa de la Paz y a mantenerse alerta frente a esta escalada de amenazas que atenta, nuevamente, contra la estabilidad de nuestra América Latina y el Caribe como zona de paz”.

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