Pit-Cnt condenó visita del presidente Orsi a portaaviones estadounidense

Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, agrega la central, “el presidente Yamandu Orsi violentaba nuestra propia constitución, aceptando la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar el portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas”.

Solidaridad con Cuba y zona de paz

Recuerda, ante esto, que “se hace necesario recordar que, en el 2014, Uruguay firmó en el marco de la CELAC una declaración que establecia a la América Latina y el Caribe como zona de Paz y libre de armas nucleares. En tal sentido rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”.

“Desde el movimiento sindical uruguayo sostenemos que la solidaridad antiimperialista y anticolonial sigue siendo una tarea fundamental de nuestro tiempo”, concluye.