EI Pit-Cnt rechazó la visita del presidente Yamandú Orsi a un portaaviones nuclear estadounidense en momentos en que arrecian las amenazas del gobierno de Donald Trump de atacar a Cuba. “Rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”, sostiene.
ante agresión a cuba
Pit-Cnt condenó visita del presidente Orsi a portaaviones estadounidense
Para el Pit-Cnt la visita de Orsi al portaaviones "violenta" la Constitución ya que aceptó el ingreso al país de una aeronave militar extranjera sin permiso.