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Política

ante agresión a cuba

Pit-Cnt condenó visita del presidente Orsi a portaaviones estadounidense

Para el Pit-Cnt la visita de Orsi al portaaviones "violenta" la Constitución ya que aceptó el ingreso al país de una aeronave militar extranjera sin permiso.

Orsi en el portaaviones.

Orsi en el portaaviones.
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EI Pit-Cnt rechazó la visita del presidente Yamandú Orsi a un portaaviones nuclear estadounidense en momentos en que arrecian las amenazas del gobierno de Donald Trump de atacar a Cuba. “Rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”, sostiene.

Manifiesta la central sindical, “su solidaridad irrenunciable con el heroico pueblo cubano frente a las nuevas amenazas del gobierno de los Estados Unidos”. Y en consecuencia, “reafirma su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, así como a toda medida de presión que vulnere la soberanía de los pueblos”.

Tras expresar su “abrazo fraterno al pueblo cubano”, que el 1.o de Mayo “volvió a demostrar (…) su compromiso con la defensa de la patria, la soberanía y la paz, aun en medio de enormes dificultades materiales provocadas por el bloqueo y las restricciones externas”.

Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, agrega la central, “el presidente Yamandu Orsi violentaba nuestra propia constitución, aceptando la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar el portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas”.

Solidaridad con Cuba y zona de paz

Recuerda, ante esto, que “se hace necesario recordar que, en el 2014, Uruguay firmó en el marco de la CELAC una declaración que establecia a la América Latina y el Caribe como zona de Paz y libre de armas nucleares. En tal sentido rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”.

“Desde el movimiento sindical uruguayo sostenemos que la solidaridad antiimperialista y anticolonial sigue siendo una tarea fundamental de nuestro tiempo”, concluye.

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