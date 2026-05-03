Más de 6 millones de firmas reafirman vocación de paz de Cuba y rechazan bloqueo

Al estampar su firma, los ciudadanos cubanos ejercieron un derecho y cumplieron el deber consagrado en la Constitución de defender la nación, reafirmando la unidad nacional.

Centenario de Fidel

El proceso coincidió con el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Las más de 6.2 millones de firmas, representan aproximadamente el 60% de la población.

La recolección de firmas fue iniciada el pasado 16 de abril, durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, y rápidamente se convirtió en un movimiento nacional e internacional de solidaridad con Cuba.

Firma por la paz

Según informan medios cubanos, las rúbricas se recolectaron en centros de trabajo, escuelas, CDRs (Comités de Defensa de la Revolución) y bodegas. Los libros fueron recibidos por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel durante el acto del Día de los Trabajadores.

Repudian, asimismo, la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump que declara a Cuba, desde enero pasado, como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos, como pretexto para intensificar su política de asfixia económica y cerco energético contra la isla.