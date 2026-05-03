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Mundo

movilización popular

Más de 6 millones de firmas reafirman vocación de paz de Cuba y rechazan bloqueo

El presidente Miguel Díaz-Canel recibió este Primero de Mayo más de 6 millones de firmas de ciudadanos cubanos en respaldo del gobierno revolucionario.

Cubanos firmaron por la paz y contra el bloqueo.

Cubanos firmaron por la paz y contra el bloqueo.
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Más de 6 millones de cubanas y cubanos pusieron su firma en la campaña nacional “Mi firma por la Patria”, realizada por decenas de colectivos en toda la isla. Las rubricas, recogidas para respaldar al gobierno revolucionario y rechazar el bloqueo de Estados Unidos, fueron entregadas al presidente Miguel Díaz-Canel durante el acto del Primero de Mayo en La Habana.

El mandatario recibió el libro con las 6.230.973 firmas de trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos todos, contra el bloqueo y las amenazas imperiales.

La iniciativa denominada “Mi firma por la Patria” constituyó un ejercicio de soberanía popular frente a la escalada de agresiones y fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil como respuesta al bloqueo económico, comercial y financiero, y a la guerra híbrida contra Cuba.

Al estampar su firma, los ciudadanos cubanos ejercieron un derecho y cumplieron el deber consagrado en la Constitución de defender la nación, reafirmando la unidad nacional.

Centenario de Fidel

El proceso coincidió con el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Las más de 6.2 millones de firmas, representan aproximadamente el 60% de la población.

La recolección de firmas fue iniciada el pasado 16 de abril, durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, y rápidamente se convirtió en un movimiento nacional e internacional de solidaridad con Cuba.

Firma por la paz

Según informan medios cubanos, las rúbricas se recolectaron en centros de trabajo, escuelas, CDRs (Comités de Defensa de la Revolución) y bodegas. Los libros fueron recibidos por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel durante el acto del Día de los Trabajadores.

Repudian, asimismo, la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump que declara a Cuba, desde enero pasado, como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos, como pretexto para intensificar su política de asfixia económica y cerco energético contra la isla.

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