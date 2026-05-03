Más de 6 millones de cubanas y cubanos pusieron su firma en la campaña nacional “Mi firma por la Patria”, realizada por decenas de colectivos en toda la isla. Las rubricas, recogidas para respaldar al gobierno revolucionario y rechazar el bloqueo de Estados Unidos, fueron entregadas al presidente Miguel Díaz-Canel durante el acto del Primero de Mayo en La Habana.
movilización popular
Más de 6 millones de firmas reafirman vocación de paz de Cuba y rechazan bloqueo
El presidente Miguel Díaz-Canel recibió este Primero de Mayo más de 6 millones de firmas de ciudadanos cubanos en respaldo del gobierno revolucionario.