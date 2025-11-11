ASSE entregó los primeros lentes gratuitos a niños y niñas de un jardín de Montevideo

Nueve niños y niñas recibieron lentes sin costo en el marco del programa Salud Visual Escolar de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Mediante esta política se realizan pesquisas en las instituciones educativas, se evalúa la salud visial y, de ser necesario, se coordina una consulta para valorar el requerimiento de lentes.