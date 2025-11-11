Hacete socio para acceder a este contenido

Calidad de vida, mejor desempeño

ASSE entregó los primeros lentes gratuitos a niños y niñas de un jardín de Montevideo

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, informó que el programa Salud Visual Escolar proyecta alcanzar a unos 800 beneficiarios.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

Nueve niños y niñas recibieron lentes sin costo en el marco del programa Salud Visual Escolar de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Mediante esta política se realizan pesquisas en las instituciones educativas, se evalúa la salud visial y, de ser necesario, se coordina una consulta para valorar el requerimiento de lentes.

Según consingó Presidencia, en la etapa actual "se proporcionó anteojos a nueve niños de cinco años que asisten al jardín n.º 377, de Montevideo". La proyección es que la política alcance a unos 800 beneficiarios, según informó Álvaro Danza, presidente de ASSE.

El jerarca subrayó el acuerdo firmado con la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU), gracias al cual estudiantes y docentes de esa institución colaboran en la elaboración de los lentes, que se realizan en el Hospital de Ojos.

El programa de Salud Escolar fue interrumpido en el año 2020, pero desde que se retomó la medida se realizaron 1.500 pesquisas en 40 escuelas y jardines de todo el país.

Por otro lado, ASSE también proyecta evaluar la salud auditiva y bucal de los niños. Informaron que el presupuesto anual para estos tres programas es de 20.000.00 de pesos.

