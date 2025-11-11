Nueve niños y niñas recibieron lentes sin costo en el marco del programa Salud Visual Escolar de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Mediante esta política se realizan pesquisas en las instituciones educativas, se evalúa la salud visial y, de ser necesario, se coordina una consulta para valorar el requerimiento de lentes.
Calidad de vida, mejor desempeño
ASSE entregó los primeros lentes gratuitos a niños y niñas de un jardín de Montevideo
El presidente de ASSE, Álvaro Danza, informó que el programa Salud Visual Escolar proyecta alcanzar a unos 800 beneficiarios.