¿Bajan las multas? Cámara de Diputados aprobó proyecto y ahora Senado define

Nuevos valores y criterios de sanción

La propuesta legislativa introduce una escala de valores que busca diferenciar la gravedad de la infracción según el excedente de velocidad detectado. Los puntos clave de la nueva normativa incluyen:

Rango de sanciones: Las multas pasarán a oscilar entre las 2,5 Unidades Reajustables (UR) y las 15 UR .

Proporcionalidad: El costo final dependerá directamente de los kilómetros por hora excedidos sobre el límite permitido.

Bonificaciones: Se establecen mecanismos para determinar el monto final considerando el tiempo en el que se efectúe el pago de la infracción.

Respaldo legislativo

La votación reflejó un consenso transversal entre los distintos sectores políticos, logrando el apoyo de casi toda la cámara. La única voz en contra fue la de la diputada Nibia Reisch (Partido Colorado), quien se apartó de la moción general.

Con la aprobación en Diputados, el texto ingresará a la Cámara de Senadores, donde se definirá si el proyecto se convierte finalmente en ley.