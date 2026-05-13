¿Bajan las multas? Cámara de Diputados aprobó proyecto y ahora Senado define

Con una mayoría casi unánime de 91 votos a favor, Diputados aprobó el proyecto de ley que busca reducir los costos de las multas por exceso de velocidad. La iniciativa, que ahora se dirige a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva, pretende establecer criterios de proporcionalidad en las sanciones de tránsito.
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Un paso hacia la "justicia" en el sistema de radares
El proyecto, impulsado y defendido por el diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), surge tras tres años de debate legislativo sobre la eficiencia y el propósito de los radares en las rutas uruguayas. Según Perrone, la normativa aprobada "aplica justicia" al sistema actual, al que calificó como una política de recaudación excesiva.
"Se logró votar el proyecto que aplica justicia al precio de las multas. Demostramos que existía una excesiva política de recaudación a través de los radares", afirmó el legislador a través de sus redes sociales tras la votación.
Nuevos valores y criterios de sanción
La propuesta legislativa introduce una escala de valores que busca diferenciar la gravedad de la infracción según el excedente de velocidad detectado. Los puntos clave de la nueva normativa incluyen:
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Rango de sanciones: Las multas pasarán a oscilar entre las 2,5 Unidades Reajustables (UR) y las 15 UR.
Proporcionalidad: El costo final dependerá directamente de los kilómetros por hora excedidos sobre el límite permitido.
Bonificaciones: Se establecen mecanismos para determinar el monto final considerando el tiempo en el que se efectúe el pago de la infracción.
Respaldo legislativo
La votación reflejó un consenso transversal entre los distintos sectores políticos, logrando el apoyo de casi toda la cámara. La única voz en contra fue la de la diputada Nibia Reisch (Partido Colorado), quien se apartó de la moción general.
Con la aprobación en Diputados, el texto ingresará a la Cámara de Senadores, donde se definirá si el proyecto se convierte finalmente en ley.