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Política

Segunda visita de Trump a China, invitado por Xi Jinping

Xi Jinping sostendrá intercambios con Trump sobre las relaciones China-EE.UU., así como sobre la paz y el desarrollo mundial.

Trump y Xi Jinping

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Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo. Será el primer encuentro en persona entre los dos jefes de Estado desde que se reunieron en Busan el pasado octubre, y la segunda visita de Estado de Trump a China, casi nueve años después de visitar el país durante su primer mandato presidencial.

Durante la visita, el presidente Xi Jinping sostendrá intercambios profundos de opiniones con el presidente Trump sobre cuestiones importantes relacionadas con las relaciones China-EE.UU., así como sobre la paz y el desarrollo mundial. La diplomacia de jefes de Estado desempeña un papel estratégico insustituible en las relaciones China-EE.UU.

Actualmente, el comercio entre China y Estados Unidos representa el PIB anual de un país de tamaño medio. Un total de 80.000 empresas estadounidenses invierten en China. El 80 % de los suministradores de Apple tienen sus plantas en China. La megaempresa de Tesla en Shanghai representa la mitad de su producción global. Todo esto demuestra que la ayuda mutua entre China y Estados Unidos es un éxito y una perspectiva real al alcance de la mano, un beneficio para ambos países y para el resto del mundo.

Año crucial

El año 2026 será de especial relevancia: China iniciará la implementación del XV Plan Quinquenal, mientras que Estados Unidos conmemorará el 250º aniversario de su independencia. Además, ambos países serán anfitriones de importantes reuniones multilaterales: China acogerá la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y Estados Unidos, la Cumbre del G20.

En este contexto, resulta fundamental que ambos mandatarios mantengan un diálogo estratégico que permita orientar adecuadamente la dirección de la relación bilateral, reducir la influencia de las fluctuaciones coyunturales y aportar estabilidad al panorama internacional.

Wang Cong

CGTN Español

para Caras y Caretas

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