Segunda visita de Trump a China, invitado por Xi Jinping

Actualmente, el comercio entre China y Estados Unidos representa el PIB anual de un país de tamaño medio. Un total de 80.000 empresas estadounidenses invierten en China. El 80 % de los suministradores de Apple tienen sus plantas en China. La megaempresa de Tesla en Shanghai representa la mitad de su producción global. Todo esto demuestra que la ayuda mutua entre China y Estados Unidos es un éxito y una perspectiva real al alcance de la mano, un beneficio para ambos países y para el resto del mundo.