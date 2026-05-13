Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo. Será el primer encuentro en persona entre los dos jefes de Estado desde que se reunieron en Busan el pasado octubre, y la segunda visita de Estado de Trump a China, casi nueve años después de visitar el país durante su primer mandato presidencial.
Segunda visita de Trump a China, invitado por Xi Jinping
Xi Jinping sostendrá intercambios con Trump sobre las relaciones China-EE.UU., así como sobre la paz y el desarrollo mundial.