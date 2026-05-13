Cabildo cambia "figuritas" y mete la prisión domiciliaria de represores en el medio

Rodríguez subrayó a La Diaria que el PN acepta “todos los temas planteados por el FA en su denuncia”, pero el problema es que el oficialismo “ha solicitado que algunos temas no se incluyan”, particularmente, el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, quien este período fue cuestionado por trabajar en el sector privado en simultáneo a su función pública. “En este tema, entendemos que hay mérito suficiente para que forme parte del objeto de la investigadora”, insistió Rodríguez; por lo tanto, la negociación sigue trancada en el mismo punto.

Cabildo pone condiciones

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a La Diaria que consultó a algunos diputados de la Coalición Republicana si para ellos “era importante la investigadora”, y le dijeron que sí. A su vez, él transmitió que CA también tiene temas que les parecen importantes, como el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años. Perrone subrayó que hay una iniciativa del diputado blanco Rodrigo Goñi, así como también una del senador colorado Pedro Bordaberry, que van en ese sentido, además del proyecto que presentó CA en el período pasado.

Perrone dijo que en la reunión con la coalición informó que condiciona su voto para la investigadora de ASSE al tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria. “Si se vota la prisión domiciliaria, nosotros accedemos”, dijo. “Es hora de hacer valer los votos. Esta discusión ya tiene cinco años; hay que terminar de dar vueltas. Nosotros no estamos dispuestos a votar más nada; hay que tratar ese tema y hay que votarlo, porque el revanchismo sigue. [El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo] Perciballe, tiene la gran virtud de esclarecer delitos de hace 50 años, pero si hay un homicidio que pasó hace una semana, nadie lo puede esclarecer. Entonces, claramente, no es justicia, sino revanchismo, como dice el general [Guido] Manini [Ríos]”, finalizó.