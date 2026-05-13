Uruguay Concursa renueva su portal a partir de este jueves: ¿cuáles son los cambios?

Principales cambios

Entre las principales novedades se encuentra la posibilidad de acceder y navegar desde dispositivos móviles, algo que hasta ahora no estaba habilitado. Además, el portal incorporará criterios de accesibilidad universal y una estructura más clara para facilitar la búsqueda de convocatorias y la postulación a empleos públicos.

“Queremos que cada persona que ingrese a Uruguay Concursa pueda hacerlo con facilidad, casi de manera intuitiva, y acceder rápidamente a la oferta laboral que esté buscando”, sostuvo Pérez.

La renovación también permitirá que cada postulante pueda realizar un seguimiento personalizado de los llamados en los que participa. A su vez, habrá una identificación más sencilla de las convocatorias que incluyan cuotas afirmativas para personas afrodescendientes, trans, con discapacidad y víctimas de delitos violentos, en línea con la normativa vigente.

Reconocimiento a José "Pepe" Mujica

El jerarca recordó que la creación de Uruguay Concursa fue una iniciativa impulsada por Mujica durante su presidencia. “Fue muy claro cuando planteó la necesidad de centralizar los procesos de selección y crear una ventanilla única de ingreso al Estado”, señaló.

Pérez rememoró además que el entonces mandatario defendía la necesidad de incorporar la mejor “madera” al Estado y terminar con la lógica de la “gauchada”, en referencia a los ingresos por favoritismo político o personal. Para la actual administración, esos principios continúan vigentes y forman parte del espíritu de la nueva plataforma.

La actualización comenzó a desarrollarse en 2025 a partir de pruebas de usuario y reuniones con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. Según informó la ONSC, el trabajo también tomó como referencia estándares internacionales en materia de accesibilidad.

La presentación oficial del nuevo Uruguay Concursa se realizará en el auditorio del edificio anexo a Torre Ejecutiva, en el marco de la conmemoración por los 15 años del portal. La herramienta quedará operativa ese mismo día.