Política Palestina | Montevideo |

solidaridad

Bajo la consigna "¡Basta de genocidio! Paz, justicia y libertad" el jueves marchan por Palestina

Varias organizaciones, entre ellas el Pit-Cnt y el Frente Amplio, convocan a marchar este jueves contra el genocidio en Palestina.

 FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves 9 de octubre, bajo el lema “¡Basta de genocidio! Paz, justicia y libertad”, se realizará una decena de manifestaciones en solidaridad con el pueblo de Palestina. En Montevideo se desarrollará una marcha a partir de las 18.30 que partirá desde la explanada de la Intendencia y recorrerá 18 de Julio hasta la plaza Independencia.

En conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede del Pit-Cnt, el referente de la Coordinación por Palestina, Christian Mirza, informó sobre los motivos de la movilización. Dijo que son varias las cosas que convocan, entre ellas "el genocidio en curso, que ya prácticamente nadie discute, [porque es] un genocidio que vemos discurrir por las pantallas todos los días a toda hora”.

Agregó que "no es posible una paz duradera sin la autodeterminación plena y libre del pueblo palestino, eso no es posible. Todo lo demás puede resultar ser un artilugio para seguir permaneciendo allí, como lo han hecho durante décadas”.

Solidaridad en todo el país

Además de la movilización en Montevideo, la Coordinación por Palestina ha convocado a manifestarse en varias ciudades.

  • Maldonado a las 17.00 en la plaza San Fernando.
  • Piriápolis a las 18.00 en la plaza Artigas.
  • La Paloma (Rocha) a las 19.00 en la plaza de Lucho.
  • San José a las 18.00 en la peatonal Asamblea y 25 de Mayo.
  • Colonia del Sacramento a las 18.30 en la explanada de la Intendencia.
  • Fray Bentos (Río Negro) a las 18.30 en la plaza Artigas.
  • Paysandú a las 18.30 en la plaza Constitución.
  • Salto a las 18.30 en la plaza Artigas.
  • Rivera a las 18.30 en la plaza Artigas.
  • Tacuarembó a las 19.30 en la plaza Colón.
  • Treinta y Tres a las 18.30 en el Obelisco.
  • Trinidad (Flores) a las 18.00 en la plaza Constitución.
  • Durazno a las 19.00 en la plaza Sarandí.
  • Florida, el sábado 11 de octubre a las 10.30, en las calles Pocho Fernández e Independencia.

A la movilización adhieren y convocan el Pit-Cnt, el Frente Amplio, Fucvam, FEUU, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Serpaj y el grupo Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio.

Temas

Dejá tu comentario

