Este jueves 9 de octubre, bajo el lema “¡Basta de genocidio! Paz, justicia y libertad”, se realizará una decena de manifestaciones en solidaridad con el pueblo de Palestina. En Montevideo se desarrollará una marcha a partir de las 18.30 que partirá desde la explanada de la Intendencia y recorrerá 18 de Julio hasta la plaza Independencia.
Bajo la consigna "¡Basta de genocidio! Paz, justicia y libertad" el jueves marchan por Palestina
Varias organizaciones, entre ellas el Pit-Cnt y el Frente Amplio, convocan a marchar este jueves contra el genocidio en Palestina.