Bajo la consigna "¡Basta de genocidio! Paz, justicia y libertad" el jueves marchan por Palestina

En conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede del Pit-Cnt, el referente de la Coordinación por Palestina, Christian Mirza, informó sobre los motivos de la movilización. Dijo que son varias las cosas que convocan, entre ellas "el genocidio en curso, que ya prácticamente nadie discute, [porque es] un genocidio que vemos discurrir por las pantallas todos los días a toda hora”.