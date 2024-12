Batlle lo "atendió" a Bordaberry: "Cada día más parecido a tu padre que al mío"

Bordaberry volvió a referirse este martes a su columna publicada días atrás en el diario El País en la que abordó su encuentro con Yamandú Orsi y sostuvo que "parecía no haber caído bien en algunos amantes de hacer la plancha".

Las críticas a Bordaberry

En diálogo con Doble click (Del Sol), el senador electo se refirió a las críticas que surgieron de dirigentes del Partido Colorado, como Robert Silva y Gustavo Osta.

“No puede ser que estemos discutiendo esta pelotudez de si alguien habló con el otro”, manifestó. “Deberíamos estar hablando del contenido, de qué es lo que vamos a hacer; en eso estamos trabajando”, agregó.

Según Bordaberry, volvió a la política con “ondas de paz y amor”. “A mí me plantearon varias veces ser candidato a presidente y no quise porque no me parecía que era donde podía aportar. Los candidatos a presidente se pelean, tienen controversias, tienen que mantener perfiles; a esta altura de mi vida no me quiero pelear más. ¡No me quiero pelear y se pelean conmigo!”, expresó.

En ese sentido, el legislador electo planteó que su sector, Vamos Uruguay, pidió participar de la coordinación con otros partidos y le dijeron que había una sola persona encargada de eso, Julio Luis Sanguinetti. “No cerramos ninguna puerta, queremos lo mejor para el partido”, dijo con respecto a las reuniones que mantuvo con dirigentes de los partidos con representación parlamentaria.