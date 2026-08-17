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Política Gestión | aprobación |

Cambio positivo

Bergara logró bajar desaprobación y se consolida el apoyo de votantes frenteamplistas

Caen las opiniones negativas sobre la gestión capitalina y se fortalece la valoración del funcionamiento general de la comuna.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
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Los datos de la medición de junio realizada por la consultora Equipos Consultores muestran un cambio en la evaluación de la Intendencia de Montevideo (IM) que encabeza Mario Bergara, registrado a partir de una importante caída de nueve puntos porcentuales en la desaprobación de la gestión municipal y una inclinación hacia posturas intermedias y de acompañamiento.

El informe resalta un arraigo significativo en franjas demográficas estratégicas, destacándose el alto nivel de aprobación entre los adultos mayores de 65 años (37%) y el respaldo en los sectores socioeconómicos de menor ingreso, donde la adhesión alcanza un 35% frente a una desaprobación sensiblemente menor.

En el plano político, la gestión mantiene un núcleo sólido de apoyo en el electorado del Frente Amplio, donde la aprobación trepa al 41% (alcanzando el 53% entre sus propios votantes).

A nivel operativo, la percepción sobre el funcionamiento general de la comuna registró un salto positivo de cinco puntos porcentuales respecto a la medición de abril, acompañado de un descenso de ocho puntos en la valoración negativa. El mantenimiento y desarrollo de parques, plazas y espacios públicos se posiciona como el activo mejor valorado de la gestión departamental, alcanzando un 62% de aprobación ciudadana.

Puntos clave del relevamiento:

La evaluación negativa de la gestión descendió 9 puntos porcentuales, fortaleciendo el bloque de opiniones neutras e intermedias (+11 puntos).

La percepción positiva sobre el trabajo general de la comuna creció 5 puntos respecto a abril, mientras que el rechazo cayó 8 puntos.

El estado de parques y plazas se afianza como la política pública con mayor respaldo, registrando un 62% de aprobación.

Destacada aprobación entre mayores de 65 años (37%), sectores socioeconómicos bajos (35%) y votantes de la coalición de gobierno departamental (53%).

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