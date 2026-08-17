Bergara logró bajar desaprobación y se consolida el apoyo de votantes frenteamplistas

A nivel operativo, la percepción sobre el funcionamiento general de la comuna registró un salto positivo de cinco puntos porcentuales respecto a la medición de abril, acompañado de un descenso de ocho puntos en la valoración negativa. El mantenimiento y desarrollo de parques, plazas y espacios públicos se posiciona como el activo mejor valorado de la gestión departamental, alcanzando un 62% de aprobación ciudadana.

Puntos clave del relevamiento:

La evaluación negativa de la gestión descendió 9 puntos porcentuales, fortaleciendo el bloque de opiniones neutras e intermedias (+11 puntos).

La percepción positiva sobre el trabajo general de la comuna creció 5 puntos respecto a abril, mientras que el rechazo cayó 8 puntos.

El estado de parques y plazas se afianza como la política pública con mayor respaldo, registrando un 62% de aprobación.

Destacada aprobación entre mayores de 65 años (37%), sectores socioeconómicos bajos (35%) y votantes de la coalición de gobierno departamental (53%).