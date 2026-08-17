Los datos de la medición de junio realizada por la consultora Equipos Consultores muestran un cambio en la evaluación de la Intendencia de Montevideo (IM) que encabeza Mario Bergara, registrado a partir de una importante caída de nueve puntos porcentuales en la desaprobación de la gestión municipal y una inclinación hacia posturas intermedias y de acompañamiento.
Cambio positivo
Bergara logró bajar desaprobación y se consolida el apoyo de votantes frenteamplistas
Caen las opiniones negativas sobre la gestión capitalina y se fortalece la valoración del funcionamiento general de la comuna.