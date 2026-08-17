Rendición de Cuentas: este lunes el FA y Cabildo Abierto aprobarán el proyecto en general

Respaldaron, por ejemplo, la creación de 300 cargos policiales en el Ministerio del Interior y la reasignación de 23 millones de pesos, “más aguinaldo y cargas anuales”, para “atender el pago de la compensación al personal afectado a las tareas de custodia de establecimientos penitenciarios”; estos recursos saldrán de partidas previamente asignadas al Ministerio de Ganadería y al Ministerio de Turismo.

La Coalición Republicana también apoyó el otorgamiento de un crédito a las cooperativas de vivienda por un monto equivalente al IVA de los materiales de construcción. Con respecto a este beneficio, el equipo económico tiene previsto reasignar en materia de recaudación unos diez millones de dólares por año, una vez que “la política esté plenamente desplegada”.

Entre los artículos aprobados por unanimidad en la comisión también figura la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que agrupará a las transferencias monetarias vigentes, y también la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado. En el caso de la asignación única, los diputados de la Coalición Republicana también votaron a favor de los incrementos de las transferencias. De todos modos, determinados aspectos de la reforma destinada a los niños, niñas y adolescentes no fueron acompañados por la oposición.

Ahora comenzará la discusión para lograr modificaciones o acuerdos en los puntos que la Coalición Republicana no está en sintonía con el oficialismo.