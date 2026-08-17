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Política Coalición Republicana |

Están los votos

Rendición de Cuentas: este lunes el FA y Cabildo Abierto aprobarán el proyecto en general

Coalición Republicana acompañó en comisión194 de los 351 artículos del proyecto. Este martes se comenzará a discutir el articulado.

Este lunes se vota la Rendición de Cuentas.

Este lunes se vota la Rendición de Cuentas.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
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El Frente Amplio (FA) superó su obstáculo más condicionante en el tratamiento de la Rendición de Cuentas al conseguir los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto (CA) para aprobarla, pero aún resta más de la mitad del proceso para que se concrete el proyecto del gobierno de Yamandú Orsi.

Este lunes, en una jornada que se anticipa maratónica, el extenso proyecto de ley entra, tras haber sido aprobado en comisión con votos del oficialismo, al pleno de la Cámara de Representantes para su aprobación general, mientras que los siguientes días se dedicarán a discutir el articulado de los distintos organismos y dependencias del Estado.

Coalición Republicana acompañará la mayoría de los artículos

A pesar de su rechazo al proyecto en general –algo que, de no existir el acuerdo entre el FA y CA, hubiese hecho naufragar la iniciativa–, la Coalición Republicana sí acompañará la mayoría de los artículos de la Rendición de Cuentas, una vez que se abra la discusión en particular, instancia prevista para el martes. De hecho, en la comisión que estudió el proyecto, los legisladores nacionalistas y colorados –así como el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo– acompañaron ni más ni menos que 194 de los 351 artículos, de acuerdo con un documento elaborado por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

Respaldaron, por ejemplo, la creación de 300 cargos policiales en el Ministerio del Interior y la reasignación de 23 millones de pesos, “más aguinaldo y cargas anuales”, para “atender el pago de la compensación al personal afectado a las tareas de custodia de establecimientos penitenciarios”; estos recursos saldrán de partidas previamente asignadas al Ministerio de Ganadería y al Ministerio de Turismo.

La Coalición Republicana también apoyó el otorgamiento de un crédito a las cooperativas de vivienda por un monto equivalente al IVA de los materiales de construcción. Con respecto a este beneficio, el equipo económico tiene previsto reasignar en materia de recaudación unos diez millones de dólares por año, una vez que “la política esté plenamente desplegada”.

Entre los artículos aprobados por unanimidad en la comisión también figura la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que agrupará a las transferencias monetarias vigentes, y también la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado. En el caso de la asignación única, los diputados de la Coalición Republicana también votaron a favor de los incrementos de las transferencias. De todos modos, determinados aspectos de la reforma destinada a los niños, niñas y adolescentes no fueron acompañados por la oposición.

Ahora comenzará la discusión para lograr modificaciones o acuerdos en los puntos que la Coalición Republicana no está en sintonía con el oficialismo.

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