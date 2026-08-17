Canal 5 e Inisa impulsan programa de inclusión laboral para jóvenes mediante pasantías y talleres audiovisuales

Canal 5 (Secan) y el Instituto Nacional de Inclusión Social (Inisa) pusieron en marcha un programa educativo y de inserción laboral dirigido a adolescentes residentes en centros del instituto. La iniciativa permite que los jóvenes visiten las instalaciones del medio público la segunda semana de cada mes para capacitarse junto al equipo técnico del canal en áreas de su interés.
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El proyecto, impulsado por la presidenta del Secan y directora de Canal 5, Érika Hoffmann, y el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, contempla rotaciones mensuales de grupos de entre dos y seis adolescentes hasta diciembre. Durante las jornadas, los participantes eligen sus roles de manera libre —como sonido, cámara o asistencia de dirección— para formarse en un oficio e incentivarlos a continuar sus estudios dentro del sistema formal.
Ante el desempeño observado en las primeras etapas, las autoridades proyectan ampliar el programa para 2027 mediante la implementación de pasantías remuneradas y el dictado de talleres audiovisuales dentro de las dependencias del Inisa, buscando acuerdos con empresas y organismos públicos.
Puntos clave del programa:
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Capacitación práctica: Inmersión mensual en tareas de producción audiovisual y técnica de televisión con acompañamiento de los trabajadores del canal.
Formación y derechos: Elección libre de roles por parte de los jóvenes para promover la vocación laboral, la disciplina de trabajo y la integración social.
Proyección a futuro: Planificación de pasantías pagas para 2027 e instrucción técnica directa en los centros del Inisa.
Declaraciones destacadas
“Creemos firmemente en las segundas oportunidades. Buscamos que el mundo del trabajo sea para ellos un lugar de disfrute donde vale la pena estar. Es un ejercicio de derechos.” — Érika Hoffmann, Directora de Canal 5 y Presidenta del Secan.
“Es fundamental transmitirles lo que significa cumplir un horario, trabajar en equipo y desempeñarse en lo que a uno le gusta. Esperamos que se lleven el amor y la pasión con la que hacemos esto.” — Laura Rodríguez, Conductora del informativo central de Canal 5.