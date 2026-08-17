Canal 5 e Inisa impulsan programa de inclusión laboral para jóvenes mediante pasantías y talleres audiovisuales

Puntos clave del programa:

Capacitación práctica: Inmersión mensual en tareas de producción audiovisual y técnica de televisión con acompañamiento de los trabajadores del canal.

Formación y derechos: Elección libre de roles por parte de los jóvenes para promover la vocación laboral, la disciplina de trabajo y la integración social.

Proyección a futuro: Planificación de pasantías pagas para 2027 e instrucción técnica directa en los centros del Inisa.

Declaraciones destacadas

“Creemos firmemente en las segundas oportunidades. Buscamos que el mundo del trabajo sea para ellos un lugar de disfrute donde vale la pena estar. Es un ejercicio de derechos.” — Érika Hoffmann, Directora de Canal 5 y Presidenta del Secan.

“Es fundamental transmitirles lo que significa cumplir un horario, trabajar en equipo y desempeñarse en lo que a uno le gusta. Esperamos que se lleven el amor y la pasión con la que hacemos esto.” — Laura Rodríguez, Conductora del informativo central de Canal 5.