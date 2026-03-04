Bergara pidió 300 millones de dólares adicionales y habló de la reforma en el transporte

"No son proyectos acabados, son propuestas para intercambiar, porque esto tiene que ser un logro para la ciudadanía. El poder llevar adelante más inversión. Se reclama que Montevideo tiene que tener más inversión, pues acá está el instrumento. Hay un conjunto de inversiones que están en el presupuesto que ustedes tienen a consideración, y lo que estamos planteando aquí, que va a requerir financiamientos extrapresupuestales, es una forma de potenciar esos recursos y de poder avanzar con más rapidez en la resolución de temas que son sensibles para la población", dijo.

El intendente destacó que el nivel de endeudamiento de la Intendencia de Montevideo, en comparación con otras, "es bajo" y que la propuesta que llevó a la Junta Departamental "no modifica ese panorama".

"Son proyectos que potencian los recursos que ya están en el Presupuesto, que los complementan", añadió.

"Venimos a esta Junta no solo porque todos sabemos que estos son financiamientos que atraviesan el periodo de gobierno y requerimos el apoyo de esta junta con mayorías especiales. No es solo por eso. Es porque estamos convencidos que todos queremos avanzar en estas cosas que planteamos en la campaña electoral. Estamos convencidos de que entre todos podemos mejorar estas propuestas, y la ciudadanía lo va a estar mirando, valorando", dijo Bergara, y propuso un plazo de tres semanas para abrir al diálogo este plan.

Reforma del transporte

Bergara también señaló que irá a la Junta Departamental para responder sobre la reforma del transporte metropolitano pero aclaró que la iniciativa está "en un tramo de diálogo".

"Porque el proyecto de transporte metropolitano es mucho más que la discusión de si hay o no hay túnel en 18 de julio. Es algo que esta en una etapa de intercambio y espero que en un plazo breve el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas le demos forma final. Estamos en un plano de intercambio con el gobierno y no vamos a dar esa discusión por los medios porque sería un deslealtad institucional. Además no se puede hablar del túnel de 18 de julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel, lo cual conversar sobre cosas que 'a lo mejor' o 'en una de esas'... no tiene mayor sentido. Esto no es túnel sí o túnel no, estamos hablando de un proyecto de movilidad metropolitana en donde el túnel es una parte menor del proyecto, estamos hablando de corredores que llegan al Pinar y a Zonamérica", dijo.