MSP presentó plan integral para reducir tiempos de espera y eliminar barreras burocráticas en salud

Cirugías Oncológicas: Se fija un límite máximo de 30 días corridos .

Consultas de Especialidades: Se mantienen las 24 horas hábiles para medicina básica (pediatría, ginecología, medicina general) y se incorpora la Medicina Familiar como especialidad de primer nivel.

Estudios Diagnósticos: Se regulan por primera vez los tiempos para técnicas no urgentes como tomografías, resonancias magnéticas, ecocardiogramas y endoscopías.

Consultas Priorizadas: Ciertas especialidades críticas deberán atenderse en un máximo de 10 días hábiles.

Eliminación de la "Burocracia Médica"

Para liberar agenda y permitir que los médicos se enfoquen en la atención clínica, el MSP implementará dos decretos adicionales que buscan reducir un 20% de las consultas administrativas:

Tratamientos Crónicos: Se permitirá la prescripción por hasta 365 días bajo control médico.

Psicofármacos: Se adecuará la norma para evitar renovaciones innecesarias y trámites repetitivos.

Metas 2026-2030: Hacia un sistema sin demoras

El plan establece una hoja de ruta con objetivos cuantificables para los próximos años:

Garantizar el 100% de las cirugías oncológicas dentro del plazo legal.

Reducir en un 25% los casos fuera de estándar en ASSE en el corto plazo.

Eliminar situaciones donde la espera supere el doble del plazo máximo permitido.

Lograr una reducción acumulada del 50% de casos fuera de estándar para el año 2030.

"Los tiempos de espera generan angustia, deterioro y desigualdad. Para esta administración, el tiempo en salud es una garantía que debemos consagrar", afirmó la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, durante la presentación del plan.

Monitoreo y transparencia

A través de la Junta Nacional de Salud (Junasa), se creará una comisión de seguimiento y un sistema nacional de monitoreo obligatorio. El MSP publicará informes periódicos sobre el cumplimiento de los prestadores y tendrá la potestad de exigir planes de mejora inmediatos ante desvíos significativos.