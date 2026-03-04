MSP presentó plan integral para reducir tiempos de espera y eliminar barreras burocráticas en salud

En un paso decisivo hacia la mejora de la atención sanitaria, el Poder Ejecutivo promulgó modificaciones clave a la normativa vigente que regula los tiempos de espera en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). La nueva Política y Plan Integral Nacional de Garantías y Acceso Oportuno a la Salud, impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), busca garantizar que el tiempo en salud sea tratado como una variable clínica y social, y no solo administrativa.
El decreto, firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, establece estándares obligatorios para todos los prestadores, con especial énfasis en la reducción de plazos para cirugías oncológicas, consultas de especialistas y la regulación, por primera vez, de tiempos para estudios diagnósticos.
Menos espera para consultas y cirugías críticas
La nueva normativa introduce plazos estrictos para asegurar la atención oportuna:
Cirugías Oncológicas: Se fija un límite máximo de 30 días corridos.
Consultas de Especialidades: Se mantienen las 24 horas hábiles para medicina básica (pediatría, ginecología, medicina general) y se incorpora la Medicina Familiar como especialidad de primer nivel.
Estudios Diagnósticos: Se regulan por primera vez los tiempos para técnicas no urgentes como tomografías, resonancias magnéticas, ecocardiogramas y endoscopías.
Consultas Priorizadas: Ciertas especialidades críticas deberán atenderse en un máximo de 10 días hábiles.
Eliminación de la "Burocracia Médica"
Para liberar agenda y permitir que los médicos se enfoquen en la atención clínica, el MSP implementará dos decretos adicionales que buscan reducir un 20% de las consultas administrativas:
Tratamientos Crónicos: Se permitirá la prescripción por hasta 365 días bajo control médico.
Psicofármacos: Se adecuará la norma para evitar renovaciones innecesarias y trámites repetitivos.
Metas 2026-2030: Hacia un sistema sin demoras
El plan establece una hoja de ruta con objetivos cuantificables para los próximos años:
Garantizar el 100% de las cirugías oncológicas dentro del plazo legal.
Reducir en un 25% los casos fuera de estándar en ASSE en el corto plazo.
Eliminar situaciones donde la espera supere el doble del plazo máximo permitido.
Lograr una reducción acumulada del 50% de casos fuera de estándar para el año 2030.
"Los tiempos de espera generan angustia, deterioro y desigualdad. Para esta administración, el tiempo en salud es una garantía que debemos consagrar", afirmó la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, durante la presentación del plan.
Monitoreo y transparencia
A través de la Junta Nacional de Salud (Junasa), se creará una comisión de seguimiento y un sistema nacional de monitoreo obligatorio. El MSP publicará informes periódicos sobre el cumplimiento de los prestadores y tendrá la potestad de exigir planes de mejora inmediatos ante desvíos significativos.