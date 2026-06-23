Orsi confirmó reunión con el Pit-Cnt para tratar asuntos del movimiento sindical

La semana que viene, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunirá con una delegación del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt para considerar varios temas vinculados al movimiento sindical. La reunión fue confirmada por el mandatario este martes durante su visita al departamento de Paysandú.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Dijo Orsi que el encuentro fue pactado tras dialogar con el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. "Acabo de hablar con él por un tema de un puerto y quedamos en tener una reunión la semana que viene por todos los temas sindicales de este país", indicó. Explicó que dialogaron sobre el conflicto portuario.
"Con el movimiento sindical, la mejor relación siempre", afirmó el presidente.
Orsi regresará a Paysandú
Durante su visita al departamento, Orsi también adelantó que regresará a Paysandú en los próximos días para realizar nuevos anuncios. El mandatario dijo que la jornada transcurrió en una zona rural y expresó su intención de recorrer la ciudad.
Voy a volver a Paysandú en pocos días. "Tenemos otras cosas por anunciar", sostuvo. Agregó que espera concretar esa visita la próxima semana o la siguiente, una vez finalizadas las actividades vinculadas al Mercosur.
Zafra citrícola
El mandatario visitó Paysandú con motivo del comienzo de la zafra citrícola. La citricultura ocupa 13.000 hectáreas e involucra a unos 15.000 puestos de trabajo directo, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Anualmente, se producen unas 300 mil toneladas de fruta cítrica y se exporta algo más de la mitad, alcanzando unos 65 millones de dólares.
El ministro (i) Matías Carámbula señaló que el sector ha logrado consolidar una cadena exportadora, a la cual se le abren más posibilidades con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El funcionario destacó la capacidad del sector citrícola para generar empleo y desarrollo local.
Carámbula recordó que en 2010 se estableció una hoja de ruta para el sector. El plan estratégico será actualizado en este período, en diálogo con el sector privado, informó.