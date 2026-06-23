Orsi confirmó reunión con el Pit-Cnt para tratar asuntos del movimiento sindical

Orsi regresará a Paysandú

Durante su visita al departamento, Orsi también adelantó que regresará a Paysandú en los próximos días para realizar nuevos anuncios. El mandatario dijo que la jornada transcurrió en una zona rural y expresó su intención de recorrer la ciudad.

Voy a volver a Paysandú en pocos días. "Tenemos otras cosas por anunciar", sostuvo. Agregó que espera concretar esa visita la próxima semana o la siguiente, una vez finalizadas las actividades vinculadas al Mercosur.

Zafra citrícola

El mandatario visitó Paysandú con motivo del comienzo de la zafra citrícola. La citricultura ocupa 13.000 hectáreas e involucra a unos 15.000 puestos de trabajo directo, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Anualmente, se producen unas 300 mil toneladas de fruta cítrica y se exporta algo más de la mitad, alcanzando unos 65 millones de dólares.

El ministro (i) Matías Carámbula señaló que el sector ha logrado consolidar una cadena exportadora, a la cual se le abren más posibilidades con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El funcionario destacó la capacidad del sector citrícola para generar empleo y desarrollo local.

Carámbula recordó que en 2010 se estableció una hoja de ruta para el sector. El plan estratégico será actualizado en este período, en diálogo con el sector privado, informó.