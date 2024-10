Bianchi remató a Delgado: "Él mismo dice que no enciende a las masas"

A pesar de su afinidad con Lacalle Pou —ella misma se reconoce "Luisista"—, la senadora insistió en que Delgado ofrece un valor distinto, pero no dejó pasar la oportunidad de mencionar lo que ella considera una de las falencias más notables del precandidato, su propia admisión de que "no enciende las masas". Según Bianchi, Delgado llegó incluso a presentar esta carencia en uno de sus spots de campaña, algo que a la senadora le resultó sorprendente. "Yo la verdad que le dije, 'no entiendo por qué subís eso', pero ahí está", comentó.