BPS explicó cuál es la situación del Sanatorio Canzani y el posible convenio con el Hospital de Clínicas

Posteriormente, el gobierno de Coalición, buscó retirar este pilar de atención y ese intento, fue resistido y defendido el Sanatorio Canzani una vez más.

Hoy, la amenaza se repite: se pretende desarticular un servicio único, desde el punto de vista económico y no humano, desconociendo que nuestro sistema de salud debe organizarse desde la calidad y especificidad, no desde la lógica del mercado, dado que es parte de nuestra mayor fortaleza, el respaldo de ser un servicio que está en el marco de la cobertura de Seguridad Social del BPS, como el ADN de la Ley de Asignaciones familiares y un derecho de y para los niños y niñas, hijos de la clase obrera".

Gonzalo Moreira

Resolución de la asamblea de ATSS

En la asamblea del 10 de agosto se resolvió: "Profundizar el conflicto declarándonos totalmente en contra de este nuevo proyecto, que rompe acuerdos y traiciona a la clase obrera en su conjunto.

El Sanatorio Canzani no se desmantela, se potencia, se mejora y eso se traduce en calidad de vida para sus pacientes y familias. No aceptaremos un proceso de desmantelamiento planificado y profundo que exponga a esta población a riesgos innecesarios.

La defensa del Canzani es la defensa de un modelo de salud que prioriza a los y las niñas con mayor vulnerabilidad. Eso no lo encontrarán en ningún sistema de salud general, matando un servicio que es del pueblo como el Sanatorio Canzani.

La respuesta del directorio de BPS

Ante la comunicación difundida en las últimas horas sobre la Unidad de Internación (UI) del Crenadecer, "entendemos importante compartirles la situación actual y el proceso de evaluación que se está llevando adelante", comenzaba el comunicado del BPS del 12 de agosto.

"Nos encontramos en una etapa de relevamiento y análisis de alternativas, con el objetivo de asegurar la calidad de la atención a los usuarios y condiciones adecuadas de trabajo para el personal".

Situación actual de la Unidad de Internación

El directorio del ente explicó que, "a pesar de las obras realizadas desde 2015, las condiciones actuales del edificio no son adecuadas y afectan tanto la calidad de la atención de los usuarios como las condiciones de trabajo del personal".

"En 2025 se invirtieron más de $ 3.330.000 en obras de mantenimiento y, durante 2026, entre las obras ya realizadas y las que se encuentran en proceso, se prevé una inversión en el entorno de $ 1.700.000", afirmaron.

Ante esta situación, "el Directorio entiende necesario evaluar alternativas que permitan asegurar tanto la calidad de la atención como condiciones de trabajo adecuadas".

Estándares mínimos de seguridad

Según estimaciones del área de Arquitectura del BPS, "las obras necesarias para que la UI alcance estándares mínimos de seguridad requerirían una inversión estimada de U$S 3.800.000. Aun realizando esa inversión, dadas las características del edificio, no se lograría obtener la habilitación del MSP ni una adecuación plena a las condiciones que actualmente impulsan los hospitales públicos".

"Para resolver integralmente estas limitaciones, así como algunos problemas de funcionamiento -como la necesidad de contratar ambulancias para trasladar pacientes dentro de la propia UI para realizar determinados estudios-, sería necesario un rediseño total de la estructura interna, equivalente a construir un hospital nuevo".

Desde el BPS sostiene que "cualquier alternativa debe, además, dar una respuesta adecuada a las características y al volumen de atención que actualmente tiene la Unidad. Durante 2025: se registraron 735 internaciones, de las cuales 331 -el 45 %- fueron internaciones de 24 horas por cirugías menores coordinadas o estudios; el promedio mensual fue de 61 ingresos; el 55 % de los pacientes tenía entre 0 y 14 años y el 45 % era mayor de 15 años; entre los pacientes pediátricos, el 1,5 % fueron periodos de internación menores a 28 días".

Evaluación de alternativas

Frente a esta situación, "estamos dando los pasos necesarios para evaluar distintas opciones. Cualquier alternativa que se considere deberá preservar las siguientes condiciones":

* El personal del BPS continuará siendo personal del BPS, sin cambios en sus salarios, en su vínculo con el organismo ni en sus condiciones de trabajo.

* Los pacientes del BPS continuarán siendo pacientes del BPS.

* El espacio destinado a la internación del BPS deberá estar identificado como tal y ser separado e independiente de las áreas del resto del hospital.

Conversaciones con el Hospital de Clínicas

En este marco, "se están manteniendo conversaciones con el Hospital de Clínicas para conocer la posibilidad de que pueda recibir el servicio en un área diferenciada, especialmente determinada y de acceso exclusivo para pacientes y personal del BPS", aseguró el directorio.

"Hasta el momento, no se ha recibido ninguna propuesta formal del Hospital de Clínicas que permita evaluar esta alternativa. Lo único remitido anteriormente fue una idea de rediseño del piso 16 de dicho hospital, sobre la que los técnicos del BPS consideran necesarios diversos ajustes para cumplir con los requerimientos del servicio.

Para poder avanzar hacia una propuesta concreta, el viernes 7 de agosto una delegación del Hospital de Clínicas visitó la Unidad de Internación para relevar las necesidades del servicio y realizar una evaluación arquitectónica.

Para hoy (12/8) está prevista una reunión entre la vicepresidenta del BPS, Rosario Oiz, y el Dr. Villar, en el Hospital de Clínicas. Fueron invitados a participar dos delegados de ATSS, dos delegados de los pediatras de la UI y dos delegados de los usuarios.

El objetivo de la reunión es conocer qué propuesta podría realizar el Hospital de Clínicas al BPS respecto de la Unidad de Internación de Crenadecer y, a partir de allí, avanzar en su eventual evaluación".

Próximos pasos que dará el BPS

"Reiteramos que no existe a la fecha ninguna definición tomada respecto de un eventual acuerdo con el Hospital de Clínicas. Estamos en una etapa previa de relevamiento, destinada a que las autoridades de dicho hospital puedan elaborar una propuesta formal para presentar al BPS", aclaró el ente en el comunicado.

Afirmaron que continuaran "informando a ATSS sobre los avances de este proceso y, además, se recibirán y analizarán los informes y planteos que el sindicato considere pertinente presentar".

"Nuestra prioridad es que cualquier decisión se adopte con las mayores garantías, preservando la calidad de la atención a los usuarios y las condiciones de trabajo del personal del BPS", concluye el directorio.