Según encuesta de Opción crece desaprobación al gobierno y se ubica en el 57%

A diferencia de encuestas anteriores, este sondeo de Opción toma en consideración la polémica sobre la compra de una camioneta Hyundai por parte del presidente Yamandú Orsi, que no había entrado en la medición anterior.

En el desglose de la evaluación del gobierno, Opción señala que 30% la calificó de muy mala, 27% de mala, 24% como ni buena ni mala, 16% como buena y 3% como muy buena. El saldo final resulta negativo y se ubica en -38, contra el -28 del trimestre anterior.

Precisa el sondeo que la desaprobación pasó de 43% a 50%, los intermedios de 31% a 28% y la aprobación de 26% a 22%, siempre en el tercer trimestre de 2026 respecto al segundo.

Se profundiza desaprobación

Sostiene Opción que "el tercer trimestre del año confirma un nuevo deterioro del posicionamiento del gobierno ante la ciudadanía, profundizándose su crisis de imagen instalada desde hace varios trimestres".

Si se toma en cuenta el voto anterior, la evaluación del gobierno recoge entre votantes del Frente Amplio juicios positivos en 39%, intermedios en 33% y negativos en 28%. Entre los votantes de la Coalición Republicana, en tanto, los juicios negativos son 81%, los intermedios 15% y los positivos 4%.

Entre los votantes de otros partidos, 62% valora de forma negativa la gestión del gobierno, 25% de forma intermedia y 13% de forma positiva.