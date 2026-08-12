Atento Nacional: desde La Plata advierten por el presente de Cetré y Neves

Nacional avanza en busca de reforzar el plantel de cara al segundo semestre del año. En las últimas horas, el equipo tricolor mostró interés en dos futbolistas de Estudiantes de La Plata, Edwuin Cetré y el uruguayo con pasado en el club, Gabriel Neves.
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En el programa Tarde de Fútbol, el periodista argentino que cubre a Estudiantes de La Plata, Nacho Tara, contó que desde el club “se busca achicar el plantel y saldar la parte económica”. En ese contexto, entiende que la salida de Cetré “es muy factible” y que el futbolista tiene ofertas de Nacional y de otros clubes.
Tara contó que el futbolista de 28 años, durante el verano pasado “estuvo vendido dos veces” pero ambos pases se cayeron porque no logró pasar las revisiones médicas. Cetré estuvo en Brasil para firmar con el Paranense y al caerse el pase, Boca Juniors fue en busca del jugador pero pese a que el xeneize realizó una revisión médica “casi que secreta”, tampoco la aprobó.
“Cetré en Estudiantes nunca tuvo problemas físicos ni cardíacos como se dijo por algunos lados y anímicamente cayó después de estos dos momentos. Últimamente jugó muy poco, fue perdiendo explosión y hoy es suplente”, puntualizó el periodista.
Tara destacó que el colombiano es un “jugador extraordinario” y que en Estudiantes de La Plata “rindió muchísimo” pese al momento actual que atraviesa tras la frustración en dos de los pases en el verano.
La posibilidad de Neves y la “extraordinaria” relación con Muslera
En las últimas horas, el nombre de Gabriel Neves comenzó a sonar en Nacional, algo que el propio periodista confirmó. Según explicó Tara, el mediocampista uruguayo "es un futbolista muy resistido por los hinchas de Estudiantes", que fue de "mayor a menor con un techo muy bajo", y desde el club "se le está buscando salida".
Además, Nacho Tara hizo referencia a Fernando Muslera, uno de los referentes que hoy tiene el club. "Estudiantes y Muslera tienen una relación extraordinaria. El club desea que se quede mucho tiempo más pero están asustados porque puede irse en diciembre. Del Mundial volvió bien", comentó.
Finalmente, valoró al Cacique Medina como "un tipo muy respetuoso", pero que se lo está cuestionando "por no poder ganar los partidos importantes. No ha podido tener fortuna para estos partidos que lo dejan en un momento dónde le puede ir muy bien o muy mal".