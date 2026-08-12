Atento Nacional: desde La Plata advierten por el presente de Cetré y Neves

“Cetré en Estudiantes nunca tuvo problemas físicos ni cardíacos como se dijo por algunos lados y anímicamente cayó después de estos dos momentos. Últimamente jugó muy poco, fue perdiendo explosión y hoy es suplente”, puntualizó el periodista.

Tara destacó que el colombiano es un “jugador extraordinario” y que en Estudiantes de La Plata “rindió muchísimo” pese al momento actual que atraviesa tras la frustración en dos de los pases en el verano.

La posibilidad de Neves y la “extraordinaria” relación con Muslera

En las últimas horas, el nombre de Gabriel Neves comenzó a sonar en Nacional, algo que el propio periodista confirmó. Según explicó Tara, el mediocampista uruguayo "es un futbolista muy resistido por los hinchas de Estudiantes", que fue de "mayor a menor con un techo muy bajo", y desde el club "se le está buscando salida".

Además, Nacho Tara hizo referencia a Fernando Muslera, uno de los referentes que hoy tiene el club. "Estudiantes y Muslera tienen una relación extraordinaria. El club desea que se quede mucho tiempo más pero están asustados porque puede irse en diciembre. Del Mundial volvió bien", comentó.

Finalmente, valoró al Cacique Medina como "un tipo muy respetuoso", pero que se lo está cuestionando "por no poder ganar los partidos importantes. No ha podido tener fortuna para estos partidos que lo dejan en un momento dónde le puede ir muy bien o muy mal".