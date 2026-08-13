Cabildo Abierto anunció que dará los votos para aprobar la Rendición de Cuentas

El primer punto tiene que ver con la Asignación Única para la Infancia y Adolescencia.

Cabildo Abierto propuso aumentar el monto y “verificar que el niño objeto de esa asistencia reciba una adecuada alimentación, atención médica y que concurra a la escuela”. Manini reclamó que “el pago fuera a través de la Tarjeta Uruguay Social y no en efectivo como se preveía”. La respuesta del Poder Ejecutivo “es que excede a que el pago se haga por tarjeta”, dijo Manini.

Además se aumentará la penalización “por ausencia que en el proyecto de ley se establece del 20% y se lo llevará al 40% cuando no se cumple con la asistencia escolar”, señaló. Por otro lado, “se tomarán recaudos para la verificación de la correcta alimentación, atención médica y odontológica”, resaltó.

El segundo punto tiene que ver con “la reducción del número de dependientes del Estado con el objeto de bajar” la carga presupuestal. “El compromiso del Poder Ejecutivo es profundizar las medidas de reducción de los gastos prescindibles del Estado”, sostuvo. “Algunas de ellas están contenidas en esta propia Rendición de Cuentas” pero el gobierno se comprometió a “profundizar en esas medidas en próximas rendiciones y estudiar un camino a futuro”, aclaró.

En tercer lugar, Cabildo Abierto propuso recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “para ir estableciendo la infraestructura necesaria para el trabajo de los presos”, comentó. En este caso “se asigna un monto anual inicialmente de 20 millones de pesos para infraestructura a partir de esta rendición de cuentas”, anunció.

En cuarto lugar, el Cabildo reclamaba “una campaña de bien público que sensibilice a la población sobre el daño que ocasiona el consumo de Cannabis” aplicando lo que ya establece el artículo 4 de la Ley que legaliza la venta de marihuana. El gobierno aceptó “hacer una campaña anual en ese sentido” algo que después de una década de la legalización “hasta ahora no se ha hecho”, relató.

El punto número cinco trata del “incremento de las partidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial” para la escrituración de las cooperativas de vivienda “y el inicio de las obras”, declaró. El gobierno aceptó “que unos montos que están en recuperación a partir de la Agencia Nacional de Viviendas se destinen a las cooperativas de vivienda” para incrementar o acelerar su concreción.

Por último, Cabildo Abierto planteó “retirar los artículos que disponen la reasignación de recursos del rubro de funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, explicó. El gobierno “acepta retiran esos artículos de la Rendición de Cuentas”, indicó.

Bonus track

Además “si bien no estaba entre los seis planteos” también conversaron y acordaron “que la presentación la Ley que atenderá al endeudamiento de las familias” también contemplará a los entes públicos “y se estableció un plazo de 180 días para el tratamiento de esta ley”, reconoció.

El gobierno también “se comprometió a un aumento salarial al personal subalterno de las Fuerzas Armadas a partir de la próxima rendición de cuentas”. Por lo tanto la Mesa Política de CA resolvió apoyar en general el proyecto, lo que no significa que apoye todos los artículos contenidos en la Rendición de Cuentas. “Siempre dijimos que la Rendición de Cuentas no es para el gobierno” sino que es para la población “esto significa a nuestro entender una mejora en el proyecto”, dijo Manini.

Consultado en rueda de prensa sobre un nuevo acercamiento con el gobierno y una nueva diferencia con la Coalición Republicana Manini respondió que “Ni nos acerca al Frente Amplio ni nos distancia de nadie”. Esto acerca “a la gente que necesita que se apruebe lo que está establecido” en el proyecto de Ley “y no estamos cerca de ningún bloque o partido”, subrayó. “Creemos que es una incoherencia y una suerte de tomada de pelo” no votar la rendición, agregó. “Nosotros actuamos con seriedad y con responsabilidad”, concluyó.