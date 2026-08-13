Premio Pablo Neruda: Circe Maia recibió importante reconocimiento poético

El premio fue otorgado por un jurado integrado por destacadas figuras del ámbito de la poesía: las chilenas Rosabetty Muñoz y Lila Calderón, la peruana Carmen Ollé, y las argentinas Laura Wittner y Andrés Neuman. Que “tras un proceso de lectura, análisis y deliberación de diversos autores, concordaron en dar a la poeta como ganadora”, sostiene un comunicado.

En la videoconferencia la poeta de 94 años, radicada en Tacuarembó, dijo que siente “mucha alegría por este premio inesperado, es muy agradable”. La autora estuvo en compañía de su hija y fue notificada de manera remota por el ministro en una reunión virtual donde se sumaron los jurados y representantes de la Fundación Neruda.

El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda fue creado en 2004 y lo entrega cada dos años el Ministerio a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y en conjunto con la Fundación Pablo Neruda. El reconocimiento se otorga a un autor o autora iberoamericana de “destacada trayectoria, cuya obra sea considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico” de esta región.

Por detrás

La autora es poeta, ensayista, traductora y docente uruguaya. Estudió filosofía en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Entre sus principales libros se encuentran Presencia diaria (1964), El puente (1970), Cambios, permanencias (1978), Superficies (1990), De lo visible (1998), Breve sol (2001), Dualidades (2014), Voces del agua (2020), Un río secreto. Poesía reunida (2025) y A nueva luz. Poesía completa (2025).

Este no es el primer premio que recibe, a lo largo de su vida ha recibido numerosos reconocimientos. En el ámbito nacional se encuentra la participación en la Academia Nacional de Letras a partir de 2008, la entrega Medalla Delmira Agustini en 2013 por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Gran Premio a la Labor Intelectual del MEC en 2014, dos premios Bartolomé Hidalgo en 2017 por la Cámara Uruguaya del Libro. En el ámbito internacional le otorgaron el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca en 2023.