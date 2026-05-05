"Un justo homenaje": el Senado realizará un reconocimiento a Óscar Tabárez.

Caggiani indicó que la propuesta fue previamente planteada a la familia del exentrenador, que dio su conformidad para avanzar con la iniciativa. En ese sentido, destacó que se trata de “un justo homenaje” a una figura que, a su entender, marcó a varias generaciones, tanto por los resultados deportivos como por el proceso desarrollado al frente de la selección.

Consultado sobre la participación de Tabárez en la ceremonia, el senador afirmó que el exentrenador aceptó el reconocimiento, aunque estableció una condición: “Nos pidió que esto sea de común acuerdo, todas las fuerzas políticas”. De acuerdo con lo expresado, ese requisito ya fue cumplido, dado que los partidos representados en el Senado manifestaron su acuerdo.

En cuanto al desarrollo del acto, Caggiani adelantó que habrá intervenciones de representantes de todos los partidos políticos. “Voy a hablar al principio, pero en realidad van a hablar todos los partidos políticos”, precisó, y agregó que se prevé también la posibilidad de que el propio Tabárez haga uso de la palabra, aunque ese aspecto aún está en definición.

La relevancia del proceso Tabárez

El legislador subrayó la relevancia del homenaje en el contexto del fútbol uruguayo y su cercanía con una nueva Copa del Mundo. “Creo que sin duda es algo muy necesario también para el Uruguay”, afirmó, al tiempo que resaltó el impacto del proceso liderado por Tabárez, no solo por logros como el cuarto puesto en Sudáfrica o el desempeño en Rusia, sino también por “las enseñanzas del maestro no solamente adentro de la cancha sino también afuera”.

"Está bueno que la política pueda reconocer en este caso a una personalidad pública, y también jerarquizar su función", concluyó el senador.