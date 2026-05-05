"Un justo homenaje": el Senado realizará un reconocimiento a Óscar Tabárez.

El Senado de la República Oriental del Uruguay realizará un homenaje al exentrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al fútbol nacional. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de todos los partidos con representación en la cámara, fue confirmada por el senador Daniel Caggiani en declaraciones a la prensa.
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¿Cuándo y cómo será el homenaje?
Según explicó el legislador, el homenaje se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio y responde a un acuerdo político amplio. “De común acuerdo el Senado de la República va a ser un homenaje al maestro Oscar Washington Tavares por su trayectoria, no solamente la vida profesional como maestro, sino también en lo que está más vinculado a su vida pública a nivel futbolístico”, señaló.
Caggiani indicó que la propuesta fue previamente planteada a la familia del exentrenador, que dio su conformidad para avanzar con la iniciativa. En ese sentido, destacó que se trata de “un justo homenaje” a una figura que, a su entender, marcó a varias generaciones, tanto por los resultados deportivos como por el proceso desarrollado al frente de la selección.
Consultado sobre la participación de Tabárez en la ceremonia, el senador afirmó que el exentrenador aceptó el reconocimiento, aunque estableció una condición: “Nos pidió que esto sea de común acuerdo, todas las fuerzas políticas”. De acuerdo con lo expresado, ese requisito ya fue cumplido, dado que los partidos representados en el Senado manifestaron su acuerdo.
En cuanto al desarrollo del acto, Caggiani adelantó que habrá intervenciones de representantes de todos los partidos políticos. “Voy a hablar al principio, pero en realidad van a hablar todos los partidos políticos”, precisó, y agregó que se prevé también la posibilidad de que el propio Tabárez haga uso de la palabra, aunque ese aspecto aún está en definición.
La relevancia del proceso Tabárez
El legislador subrayó la relevancia del homenaje en el contexto del fútbol uruguayo y su cercanía con una nueva Copa del Mundo. “Creo que sin duda es algo muy necesario también para el Uruguay”, afirmó, al tiempo que resaltó el impacto del proceso liderado por Tabárez, no solo por logros como el cuarto puesto en Sudáfrica o el desempeño en Rusia, sino también por “las enseñanzas del maestro no solamente adentro de la cancha sino también afuera”.
"Está bueno que la política pueda reconocer en este caso a una personalidad pública, y también jerarquizar su función", concluyó el senador.