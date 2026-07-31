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Sociedad tormentas |

emergencia nacional

Atenti: Inumet emitió doble alerta naranja para todo el país; se viene lluvia, viento y granizo

Según Inumet, se esperan precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Inumet advierte por fuertes tormentas.

Inumet advierte por fuertes tormentas.

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El fenómeno estará acompañado de precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La primera parte de la advertencia estará vigente entre las 20:00 de este viernes y las 03:00 del sábado. En ese período alcanzará la totalidad de los departamentos de Canelones, Colonia, Flores, Montevideo, San José y Soriano, además de varias localidades de Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro y Salto.

Alerta continúa

A partir de las 03:00 y hasta las 09:00 del sábado, el fenómeno se desplazará hacia el norte y este del país. En ese horario la advertencia comprenderá la totalidad de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres, además de localidades de Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú y Salto.

Inumet recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Emergencias ante la evolución de las tormentas.

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