Atenti: Inumet emitió doble alerta naranja para todo el país; se viene lluvia, viento y granizo

Alerta continúa

A partir de las 03:00 y hasta las 09:00 del sábado, el fenómeno se desplazará hacia el norte y este del país. En ese horario la advertencia comprenderá la totalidad de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres, además de localidades de Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú y Salto.

Inumet recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Emergencias ante la evolución de las tormentas.