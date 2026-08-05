Caja de Profesionales le planteó al prosecretario opciones tras revés por timbres médicos

Le apuntan al IVA

La nueva alternativa presentada al Poder Ejecutivo está vinculada a “un reparto equitativo” de los fondos que se destinan al Banco de Previsión Social (BPS) por concepto de IVA. Por ley se asignan como recursos del BPS siete puntos de la tasa básica de IVA, que representan unos 2.300 millones de dólares. La propuesta de la CJPPU es que esos recursos no se dirijan exclusivamente al BPS, sino que “sean para todos los organismos de seguridad social”, indicó el vicepresidente.

El planteo es que “una parte, la proporción en función de los pasivos y activos que tiene cada una de esas instituciones, venga para la Caja de Profesionales, en este caso, y para las otras cajas también”. A la Caja de Profesionales le correspondería aproximadamente un 3%, es decir, algo más de 70 millones de dólares. El directorio sostiene que la propuesta “está mensurada” y, si bien “es muy poco a los efectos del volumen económico del país, a la Caja de Profesionales le daría el aire que necesita”.

El prosecretario se comprometió a analizar el material que le entregaron, entre ello, un documento elaborado por la Comisión de Expertos, y a conversar con el presidente de la República y jerarcas de otros ministerios pertinentes.

Por otro lado, la CJPPU resolvió impugnar el decreto del Poder Ejecutivo que echó para atrás la aplicación del timbre a partir de agosto. La decisión de la CJPPU disponía la aplicación de un timbre profesional de 170 pesos “a los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales”. La resolución del gobierno establece que no todas las actuaciones realizadas por profesionales de la salud y que quedan registradas en documentos asistenciales deben ser consideradas “documentos otorgados” a efectos de la aplicación del artículo 71 de la Ley 17.738 –la que, según la Caja, la facultaba para cobrar el timbre–.