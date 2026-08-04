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Política alerta amber | APU | periodistas

Búsqueda rápida y responsable

Ministerio del Interior y APU realizaron taller sobre Alerta Amber para periodistas

El taller abordó los criterios para la activación de la Alerta Amber, los canales oficiales de difusión y el rol de los medios de comunicación para informar con rapidez, precisión y responsabilidad ante la desaparición de un niño, niña o adolescente.

Periodistas durante el taller.

Periodistas durante el taller.

 Ministerio del Interior
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La instancia se desarrolló en modalidad presencial, en la Sala de Conferencias de la Caja Policial, y también de forma virtual a través de la plataforma Zoom. La capacitación estuvo a cargo de las autoridades de la Dirección de Comunicación del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

Durante la jornada se abordó el funcionamiento del sistema de la Alerta Amber Uruguay, los criterios para su activación, los canales oficiales de difusión y el rol de los medios de comunicación para informar con rapidez, precisión y responsabilidad ante la desaparición de un niño, niña o adolescente.

Denunciar de inmediato

El director de Interpol, Juan Álvez, explicó que no existe un plazo mínimo para denunciar una desaparición y remarcó que debe realizarse de inmediato, trabajando para erradicar el mito de que es necesario esperar 24 horas para efectuar la denuncia. Asimismo, señaló que las primeras horas son fundamentales para la investigación y la localización de la persona ausente.

Álvez indicó que la activación de la Alerta Amber depende de una valoración del riesgo, en la que se analiza el contexto del niño, niña o adolescente y su entorno familiar. Si se cumplen los requisitos previstos, la activación es dispuesta por la Justicia competente a través del Departamento de Personas Ausentes.

También aclaró que cualquier persona puede realizar la denuncia de desaparición. Posteriormente, el padre, la madre o el tutor legal firma el consentimiento para publicar la imagen del menor en el portal de Personas Ausentes y autoriza una eventual activación de la Alerta Amber, aunque la decisión final corresponde a la Justicia.

¿Cómo funciona?

En cuanto al funcionamiento de la herramienta, se informó que la alerta tiene una vigencia inicial de 24 horas, prorrogable por otras 48 horas si así lo dispone la Justicia.

La difusión en redes sociales se mantiene durante 15 días y luego la información permanece publicada en el portal de Personas Ausentes. La desactivación de la Alerta Amber no implica el cese de la búsqueda, ya que continúa hasta la localización del niño, niña o adolescente.

Durante la alerta se solicita la colaboración de la población a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior, comunicándose al servicio de emergencias 911 o a la línea 0800 5000 para aportar información que pueda contribuir a la investigación.

Finalmente, se explicó que, una vez localizado el niño, niña o adolescente, se publica una imagen con el rostro difuminado acompañada de la palabra “Encontrado”. Horas después, esa publicación es retirada con el objetivo de evitar la revictimización de la persona localizada.

Difusión Alerta Amber

Página oficial del Ministerio del Interior www.gub.uy/ministerio-interior/alerta-amber-uruguay

Redes sociales de Alerta Amber Uruguay.

Aplicación 9-1-1.

Medios de comunicación masivos.

Notificaciones en redes sociales de META.

Colocación de avisos en todos los peajes de las rutas nacionales, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

Páginas Gubernamentales.

Gobiernos departamentales a través de pantallas y medios oficiales. Notificación amarilla de Interpol.

¿Cómo aportar información?

9-1-1 Disponible las 24 horas.

[email protected]

Comisaría más cercana.

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