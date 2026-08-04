Ministerio del Interior y APU realizaron taller sobre Alerta Amber para periodistas

Denunciar de inmediato

El director de Interpol, Juan Álvez, explicó que no existe un plazo mínimo para denunciar una desaparición y remarcó que debe realizarse de inmediato, trabajando para erradicar el mito de que es necesario esperar 24 horas para efectuar la denuncia. Asimismo, señaló que las primeras horas son fundamentales para la investigación y la localización de la persona ausente.

Álvez indicó que la activación de la Alerta Amber depende de una valoración del riesgo, en la que se analiza el contexto del niño, niña o adolescente y su entorno familiar. Si se cumplen los requisitos previstos, la activación es dispuesta por la Justicia competente a través del Departamento de Personas Ausentes.

También aclaró que cualquier persona puede realizar la denuncia de desaparición. Posteriormente, el padre, la madre o el tutor legal firma el consentimiento para publicar la imagen del menor en el portal de Personas Ausentes y autoriza una eventual activación de la Alerta Amber, aunque la decisión final corresponde a la Justicia.

¿Cómo funciona?

En cuanto al funcionamiento de la herramienta, se informó que la alerta tiene una vigencia inicial de 24 horas, prorrogable por otras 48 horas si así lo dispone la Justicia.

La difusión en redes sociales se mantiene durante 15 días y luego la información permanece publicada en el portal de Personas Ausentes. La desactivación de la Alerta Amber no implica el cese de la búsqueda, ya que continúa hasta la localización del niño, niña o adolescente.

Durante la alerta se solicita la colaboración de la población a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior, comunicándose al servicio de emergencias 911 o a la línea 0800 5000 para aportar información que pueda contribuir a la investigación.

Finalmente, se explicó que, una vez localizado el niño, niña o adolescente, se publica una imagen con el rostro difuminado acompañada de la palabra “Encontrado”. Horas después, esa publicación es retirada con el objetivo de evitar la revictimización de la persona localizada.

Difusión Alerta Amber

Página oficial del Ministerio del Interior www.gub.uy/ministerio-interior/alerta-amber-uruguay

Redes sociales de Alerta Amber Uruguay.

Aplicación 9-1-1.

Medios de comunicación masivos.

Notificaciones en redes sociales de META.

Colocación de avisos en todos los peajes de las rutas nacionales, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

Páginas Gubernamentales.

Gobiernos departamentales a través de pantallas y medios oficiales. Notificación amarilla de Interpol.

¿Cómo aportar información?

9-1-1 Disponible las 24 horas.

[email protected]

Comisaría más cercana.