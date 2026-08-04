Tras una maratónica jornada de negociación que se extendió por más de 18 horas ininterrumpidas, la delegación del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA / PIT-CNT) anunció que se alcanzó un preacuerdo con el sector empresarial y el Poder Ejecutivo para el nuevo convenio colectivo del sector.
Con lucha
Sunca logró un preacuerdo que podría ser histórico tras una reunión que duró más de 18 horas
El Sunca se encuentra en conflicto y movilizó todas sus fuerzas a lo largo y ancho del país, alcanzando un preacuerdo que puede ser histórico.