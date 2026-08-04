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Sociedad Sunca | construcción |

Con lucha

Sunca logró un preacuerdo que podría ser histórico tras una reunión que duró más de 18 horas

El Sunca se encuentra en conflicto y movilizó todas sus fuerzas a lo largo y ancho del país, alcanzando un preacuerdo que puede ser histórico.

Sunca alcanza preacuerdo

Sunca alcanza preacuerdo

 Gianni Schiaffarino/ FocoUy
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Tras una maratónica jornada de negociación que se extendió por más de 18 horas ininterrumpidas, la delegación del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA / PIT-CNT) anunció que se alcanzó un preacuerdo con el sector empresarial y el Poder Ejecutivo para el nuevo convenio colectivo del sector.

El entendimiento se da en el marco de las mesas de negociación de los Consejos de Salarios, el ámbito tripartito donde se definen los ajustes salariales, categorías, pautas de condiciones de trabajo, seguridad laboral y beneficios sociales para miles de trabajadores y trabajadoras de la industria en todo el país.

Una conquista calificada de "hazaña"

A través de un comunicado preliminar dirigido a la masa social y a la opinión pública, desde el SUNCA expresaron un efusivo reconocimiento al compromiso militante de la plantilla de obreros y técnicos de la construcción:

"Felicitaciones a las y los trabajadores de la construcción por ser parte de una nueva hazaña histórica. ¡Movimos la aguja!", manifestaron desde la representación gremial tras concretar el cierre preliminar de las tratativas.

Richard Ferreira, presidente del Sunca explicó a Caras y Caretas el contenido del preacuerdo, el cual consistiría en firmar un convenio con crecimiento de salario, reducción progresiva de la jornada a partir del año 2027 una hora por año llegando al final del Convenio a 40 horas sin pérdida de salario. A su vez implicaría un centro de atención primera infancia en Maldonado; ampliación de libertad sindical para delegados de seguridad, como también atención a problemas de salud mental. En convenio incoproraría la ampliación de políticas de empleo y grupos especiales.

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