La aprobación del gobierno del presidente Yamandú Orsi sigue siendo baja, de acuerdo a una nueva encuesta de la consultora Equipos Consultores. La desaprobación sube a 53% y la aprobación queda en 26%. Una cuarta parte de la población tiene opiniones intermedias o no opina.
nueva encuesta
Se estabiliza aprobación al gobierno de Yamandú Orsi pero sigue creciendo la desaprobación
La desaprobación el gobierno de Yamandú Orsi sube a 53% y la aprobación queda en 26%. Una cuarta parte de la población tiene opiniones intermedias o no opina.