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Política

nueva encuesta

Se estabiliza aprobación al gobierno de Yamandú Orsi pero sigue creciendo la desaprobación

La desaprobación el gobierno de Yamandú Orsi sube a 53% y la aprobación queda en 26%. Una cuarta parte de la población tiene opiniones intermedias o no opina.

Aumenta la desaprobación al gobierno.

Aumenta la desaprobación al gobierno.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La aprobación del gobierno del presidente Yamandú Orsi sigue siendo baja, de acuerdo a una nueva encuesta de la consultora Equipos Consultores. La desaprobación sube a 53% y la aprobación queda en 26%. Una cuarta parte de la población tiene opiniones intermedias o no opina.

A finales de junio, la opinión de los uruguayos sobre el desempeño de Yamandú Orsi como presidente muestra un balance claramente negativo, señala Equipos Consultores. Uno de cada cuatro aprueba su trabajo y algo más de la mitad de la población lo desaprueba. En medio, otra cuarta parte de la población tiene opiniones intermedias o no opina. El saldo neto de evaluación presidencial es de -27.

Los resultados de la última medición, dados a conocer este miércoles en Subrayado (Canal 10), muestran que la aprobación se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pero que la desaprobación tuvo un incremento adicional. En abril, por primera vez en el período de gobierno, los juicios de los uruguayos asumieron una opinión negativa. En junio se confirma la situación de abril e incluso se agudiza levemente (el saldo neto pasa de -21 a -27).

Aumenta desaprobación

A diferencia de la medición anterior, agrega, cuando el incremento de la desaprobación presidencial se explicaba principalmente por un cambio entre los propios votantes frenteamplistas, en junio ocurre lo contrario. El juicio entre los frenteamplistas se estabiliza, mientras que entre los votantes de oposición la desaprobación vuelve a aumentar.

Visto en perspectiva, se aprecia que, por lo general, los presidentes han llegado a su segundo año de gobierno ya con saldos negativos, con las excepciones de Vázquez en 2006, Mujica en 2011, y Lacalle Pou en 2021. La situación actual de Yamandú Orsi confirma esta regla.

El saldo neto actual de Orsi es negativo, inferior incluso al que tenían Batlle en 2001 y Vázquez en 2016, aunque similar al de Sanguinetti en 1996, y mejor que el que tenía Luis Lacalle Herrera en 1991.

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