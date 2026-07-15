Épica remontada de Argentina que jugará la final del Mundial

La primera jugada de peligro en la segunda mitad iba a ser para el seleccionado sudamericano. Julián Álvarez ganó muy bien en el cuerpo a cuerpo, remató obligando a una gran intervención de Pickford.

Argentina había salido mejor en la segunda mitad, sin embargo, Inglaterra iba a ponerse por delante del marcador a los 55 minutos. Una jugada por derecha encontró a Rogers quien mandó un centro que cayó en el segundo palo en dónde apareció Gordon para poner en ventaja al elenco inglés.

Con el marcador en contra, Argentina salió a buscar el empate. A los 68 minutos, un centro de Messi desde la derecha encontró la cabeza de Nicolás González quien conectó de cabeza obligando a una salvada espectacular de Pickford.

El golero inglés era figura, pero a los 86 minutos, luego de un tiro de esquina, Enzo Fernández sacó un tremendo derechazo desde afuera del área para mandar la pelota al fondo de la red e igualar el encuentro.

Con el empate y el envión anímico, un tiro de Mac Allister pegó en el palo, el rebote le quedó a Messi que con su pierna derecha mandó un centro para que apareciera Lautaro Martínez y de cabeza dar vuelta el partido.

Triunfo que coloca a Argentina en la gran final del Mundial, dónde enfrentará a España el próximo domingo. La selección dirigida por Lionel Scaloni va por el bicampeonato.

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina (72' Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez (72' Nicolás Otamendi), Nicolás Tagliafico (81' Lautaro Martínez); Giuliano Simeone (72' Rodrigo De Paul), Leandro Paredes (65' Nicolás González), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni

Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James (82' Nico O'Reilly), John Stones (95' Ivan Toney), Marc Guéhi, Djed Spence (95' Marcus Rashford); Elliot Anderson, Declan Rice (82' Dan Burn); Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon (72' Ezri Konsa); Harry Kane.

DT: Tomás Tuchel