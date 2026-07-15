Épica remontada de Argentina que jugará la final del Mundial

Impresionante partido en la ciudad de Atlanta, en el que Argentina derrotó con un gol en la hora a Inglaterra por 2 a 1, y de esta manera jugará la final del Mundial, instancia en la cuál lo espera España.
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Como era de esperarse, los primeros minutos del encuentro fueron muy entrecortados y de mucha fricción. Esto es algo que supo aprovechar el equipo europeo quien se posicionó mejor en el terreno de juego, con dominio de pelota y aproximaciones pero sin demasiado peligro.
La mas clara del equipo argentino iba a llegar a los 38 minutos cuando Enzo Fernández sacó un derechazo potente desde afuera del área que pasó rozando el ángulo derecho del arco inglés.
La primera jugada de peligro en la segunda mitad iba a ser para el seleccionado sudamericano. Julián Álvarez ganó muy bien en el cuerpo a cuerpo, remató obligando a una gran intervención de Pickford.
Argentina había salido mejor en la segunda mitad, sin embargo, Inglaterra iba a ponerse por delante del marcador a los 55 minutos. Una jugada por derecha encontró a Rogers quien mandó un centro que cayó en el segundo palo en dónde apareció Gordon para poner en ventaja al elenco inglés.
Con el marcador en contra, Argentina salió a buscar el empate. A los 68 minutos, un centro de Messi desde la derecha encontró la cabeza de Nicolás González quien conectó de cabeza obligando a una salvada espectacular de Pickford.
El golero inglés era figura, pero a los 86 minutos, luego de un tiro de esquina, Enzo Fernández sacó un tremendo derechazo desde afuera del área para mandar la pelota al fondo de la red e igualar el encuentro.
Con el empate y el envión anímico, un tiro de Mac Allister pegó en el palo, el rebote le quedó a Messi que con su pierna derecha mandó un centro para que apareciera Lautaro Martínez y de cabeza dar vuelta el partido.
Triunfo que coloca a Argentina en la gran final del Mundial, dónde enfrentará a España el próximo domingo. La selección dirigida por Lionel Scaloni va por el bicampeonato.
Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina (72' Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez (72' Nicolás Otamendi), Nicolás Tagliafico (81' Lautaro Martínez); Giuliano Simeone (72' Rodrigo De Paul), Leandro Paredes (65' Nicolás González), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni
Inglaterra
Jordan Pickford; Reece James (82' Nico O'Reilly), John Stones (95' Ivan Toney), Marc Guéhi, Djed Spence (95' Marcus Rashford); Elliot Anderson, Declan Rice (82' Dan Burn); Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon (72' Ezri Konsa); Harry Kane.
DT: Tomás Tuchel