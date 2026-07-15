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In your face: "Las Malvinas son argentinas", jugadores celebraron reivindicando la soberanía

En medio de los festejos de los jugadores argentinos, y burlando toda prohibición apareció el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Malvinas en el estadio de Atlanta.

Malvinas en el estadio de Atlanta.

 Imagen tomada de X
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Por Pablo Silva Galván

"Las Malvinas son argentinas". Así, y en la cara de los aficionados ingleses que ocupaban parte de las gradas del estadio de Atlanta, celebraron los jugadores argentinos su triunfo. Pese a la prohibición de la FIFA, los seleccionados desplegaron un cartel con la más sentida reivindicación del pueblo argentino.

Previo al partido, y conociendo la histórica rivalidad, la FIFA prohibió las camisetas, banderas y carteles que hicieran alusión a la soberanía sobre las islas Malvinas.

Sin embargo, la realidad terminó por colarse y, en la cancha, en medio de la celebración por el triunfo por 2 a 1 sobre la selección inglesa, apareció la más sentida reivindicación del pueblo argentino y miles de hinchas dieron rienda suelta a su alegría.

Triunfo argentino

En la tarde de este miércoles 15 de julio, se consagró como finalista en la Copa del Mundo FIFA 2026 al ganar 2-1 a Inglaterra tras comenzar con el marcador en contra, por lo que defenderá el título este domingo contra España.

Enzo Fernández a los 85 y Lautaro Martínez a los 92 marcaron los goles que clasificaron a Argentina el miércoles a su segunda final consecutiva.

Malvinas usurpadas

Las islas Malvinas fueron ocupadas el 3 de enero de 1833 cuando fuerzas militares del Reino Unido desalojaron a la población (de origen argentino) y a las autoridades argentinas allí establecidas.

Argentina siempre reivindicó su soberanía sobre las islas. El 2 de abril de 1982, fuerzas militares argentinas desembarcaron en las Malvinas y redujeron a la guarnición británica allí presente. Fue el comienzo de una guerra que se saldaría con cientos de muertos y la rendición argentina a mediados de junio de ese año.

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