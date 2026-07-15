In your face: "Las Malvinas son argentinas", jugadores celebraron reivindicando la soberanía

La selección con la bandera de Las Malvinas. Hermoso día, maravilloso equipo pic.twitter.com/XzEkUW7etJ — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) July 15, 2026

Triunfo argentino

En la tarde de este miércoles 15 de julio, se consagró como finalista en la Copa del Mundo FIFA 2026 al ganar 2-1 a Inglaterra tras comenzar con el marcador en contra, por lo que defenderá el título este domingo contra España.

Enzo Fernández a los 85 y Lautaro Martínez a los 92 marcaron los goles que clasificaron a Argentina el miércoles a su segunda final consecutiva.

Malvinas usurpadas

Las islas Malvinas fueron ocupadas el 3 de enero de 1833 cuando fuerzas militares del Reino Unido desalojaron a la población (de origen argentino) y a las autoridades argentinas allí establecidas.

Argentina siempre reivindicó su soberanía sobre las islas. El 2 de abril de 1982, fuerzas militares argentinas desembarcaron en las Malvinas y redujeron a la guarnición británica allí presente. Fue el comienzo de una guerra que se saldaría con cientos de muertos y la rendición argentina a mediados de junio de ese año.