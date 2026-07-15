"Las Malvinas son argentinas". Así, y en la cara de los aficionados ingleses que ocupaban parte de las gradas del estadio de Atlanta, celebraron los jugadores argentinos su triunfo. Pese a la prohibición de la FIFA, los seleccionados desplegaron un cartel con la más sentida reivindicación del pueblo argentino.
reivindicación
In your face: "Las Malvinas son argentinas", jugadores celebraron reivindicando la soberanía
En medio de los festejos de los jugadores argentinos, y burlando toda prohibición apareció el reclamo de soberanía sobre Malvinas.