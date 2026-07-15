BROU refuerza apoyo al sector arrocero con refinanciación de deudas y más crédito para próxima zafra

Detalles de las nuevas medidas

Las medidas adoptadas pasan por el reperfilamiento completo a cuatro años de todas las deudas de los productores de arroz clientes del BROU, préstamos a mediano y largo plazo que se encuentran vencidos o con vencimiento previsto hasta el 30 de junio de 2026.

“Es una gran solución que se empleó en otros momentos históricos”, afirmó el jerarca, quien informó que los interesados deben presentarse en las sucursales de la institución, antes del 31 de julio para iniciar el análisis de su situación particular.

La resolución del banco, también incluye el incremento de hasta un 20%, respecto al monto otorgado en la zafra anterior, de las líneas de crédito para el cultivo de la zafra 2026-2027. En este punto, García aclaró que se estudiará caso a caso la situación de los productores ya que, es posible que, tras la refinanciación, no se necesite nuevo financiamiento.

“Veremos cómo se encarará la nueva etapa; por lo pronto, los productores ya saben que no tendrán las obligaciones que tenían que enfrentar, sino que ellas se reperfilan a cuatro años”, insistió.

Apoyo del BROU al sector productivo

García enfatizó que el BROU apoya históricamente a todo el sector productivo nacional. En ese contexto, recordó que el pasado 15 de enero, debido a los efectos de la sequía, la institución coordinó con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) las soluciones a esta problemática, en las áreas del país que sufrieron déficit hídrico.

“Hubo varias etapas, el BROU acompañó al inicio con la postergación de pagos, luego se decretó la emergencia agropecuaria, después apoyamos con las garantías para tomar nuevos créditos que no tuvo costo para los productores”, relató el jerarca.

En enero pasado, el directorio de la institución aprobó la asistencia destinada a atender a establecimientos agropecuarios de micro, pequeños y medianos productores de los rubros ganadería y lechería, ubicados al sur del Río Negro, afectados por el déficit hídrico, mediante el producto "Inversión en capital de trabajo".

Por otra parte, los productores agropecuarios de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, recibieron el apoyo, de acuerdo a los lineamientos coordinados con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Las medidas fueron ampliadas tras la declaraciones de emergencia agropecuaria del MGAP del 24 de febrero pasado.