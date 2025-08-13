El proyecto de ley sobre la eutanasia se viene discutiendo de hace mucho tiempo en Uruguay. En la pasada legislativa se abordó uno que presentó el diputado colorado Ope Pasquet, pero naufragó. Sin embargo, en esta legislatura, la Cámara de Diputados debatió este martes el proyecto denominado “Muerte digna”, por el cual se busca regular la eutanasia. Tras más de catorce horas de discusión, la iniciativa recibió el apoyo de la bancada del Frente Amplio (FA) y de algunos legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. Votaron en contra los representantes de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana.
Pasa al Senado
Cámara de Diputados aprobó con 64 votos a favor el proyecto de ley de eutanasia
"Antes de fin de año, esto deja de ser un proyecto para pasar a ser una ley de eutanasia", remarcó el diputado frenteamplista Luis Gallo.