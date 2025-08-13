Cámara de Diputados aprobó con 64 votos a favor el proyecto de ley de eutanasia

El diputado señaló que estaba en desacuerdo con el proyecto que presentó en la legislatura pasada el colorado Ope Pasquet sobre eutanasia y suicidio asistido, porque se “centralizaba en la despenalización del acto médico y no tomaba como centro a la persona”, pero sí con el fondo del asunto, y a partir de entonces comenzaron a trabajar para llegar a un acuerdo.

“Tenemos hoy un solo proyecto con la firma de casi todos los partidos políticos de Uruguay, que en esta legislatura mejoramos”, celebró Gallo, en referencia al texto que se votó en la madrugada.

"Antes de fin de año, esto deja de ser un proyecto para pasar a ser una ley de eutanasia", remarcó Gallo.

El proyecto de ley de eutanasia pasó a consideración del Senado y el oficialismo calcula que en dos o tres meses se convierta en ley.