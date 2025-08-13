Hacete socio para acceder a este contenido

Pasa al Senado

Cámara de Diputados aprobó con 64 votos a favor el proyecto de ley de eutanasia

"Antes de fin de año, esto deja de ser un proyecto para pasar a ser una ley de eutanasia", remarcó el diputado frenteamplista Luis Gallo.

Por Redacción Caras y Caretas

El proyecto de ley sobre la eutanasia se viene discutiendo de hace mucho tiempo en Uruguay. En la pasada legislativa se abordó uno que presentó el diputado colorado Ope Pasquet, pero naufragó. Sin embargo, en esta legislatura, la Cámara de Diputados debatió este martes el proyecto denominado “Muerte digna”, por el cual se busca regular la eutanasia. Tras más de catorce horas de discusión, la iniciativa recibió el apoyo de la bancada del Frente Amplio (FA) y de algunos legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. Votaron en contra los representantes de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana.

Finalmente, sobre la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley con los votos afirmativos de 64 legisladores en 93 presentes.

Antes de fin de año será ley

El miembro informante del oficialismo fue el diputado frenteamplista Luis Gallo, quien en su intervención se refirió a la iniciativa como uno de los temas “más trascendentes” que ha abordado en su trayectoria legislativa. “Cuando discutimos los extremos de la vida, desde la concepción y la formación del embrión hasta la muerte, siempre son temas polémicos, por eso hay que tratarlos con altura, con respeto y con sensibilidad”, afirmó Gallo, que además de legislador es médico de profesión.

El diputado señaló que estaba en desacuerdo con el proyecto que presentó en la legislatura pasada el colorado Ope Pasquet sobre eutanasia y suicidio asistido, porque se “centralizaba en la despenalización del acto médico y no tomaba como centro a la persona”, pero sí con el fondo del asunto, y a partir de entonces comenzaron a trabajar para llegar a un acuerdo.

“Tenemos hoy un solo proyecto con la firma de casi todos los partidos políticos de Uruguay, que en esta legislatura mejoramos”, celebró Gallo, en referencia al texto que se votó en la madrugada.

"Antes de fin de año, esto deja de ser un proyecto para pasar a ser una ley de eutanasia", remarcó Gallo.

El proyecto de ley de eutanasia pasó a consideración del Senado y el oficialismo calcula que en dos o tres meses se convierta en ley.

