Ancap presentará en la Junta de Paysandú avances del portland y proyecto de HIF Global

En relación con la producción de biocombustibles, Gorosterrazú subrayó la importancia de que tanto la mano de obra como los insumos necesarios provengan del departamento, con el fin de potenciar el impacto económico local.

Avances en la planta de HIF Global

Sobre la iniciativa de HIF Global, centrada en combustibles sintéticos e hidrógeno verde, el legislador indicó que las gestiones para su relocalización muestran señales positivas luego de conversaciones mantenidas con el presidente Yamandú Orsi y la ministra Fernanda Cardona.

Según expresó, desde el gobierno transmitieron que el proyecto “va por buen camino”, con avances significativos en el trabajo conjunto con la empresa.

Futuro del cemento y mejoras logísticas

En cuanto al negocio del cemento, Gorosterrazú señaló que, pese al conflicto existente con Fancap, el directorio de Ancap analiza alternativas para preservar las fuentes laborales en Paysandú y mantener operativa la planta local.

Además, anunció que el ente prevé inaugurar un dolphin sobre el río Uruguay, infraestructura que permitirá mejorar el abastecimiento y la operativa logística de la fábrica.

Evaluación de nuevos predios

Respecto a la planta de hidrógeno verde, explicó que se estudian terrenos que permitan aprovechar la conectividad ferroviaria y la hidrovía, además de evitar eventuales controversias con Argentina.

Las negociaciones actuales se orientan a un esquema de instalación por módulos, buscando optimizar también la operativa de ALUR.