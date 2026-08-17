Cámara de Representantes debate proyecto de Rendición de Cuentas

En el primer año de gobierno, el salario real creció 2.3%, casi lo mismo que en todo el período pasado. Casi lo mismo creció el salario real. "Aun en este contexto de desaceleración económica, se priorizó a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país", sostuvo.

Indicó que la tasa de empleo "es la mayor en la última década", y se expresa en 26 mil puestos de trabajo, 18 mil personas más cotizantes en BPS (Banco de Previsión Social).

Decisiones políticas

Afirmó Sierra que ese es el resultado de "decisiones políticas de un gobierno de izquierda, y de un gobierno con sensibilidad en sus trabajadores y en sus trabajadoras".

Para la legisladora, "una rendición de cuentas no se mide solo por cuánto dinero se asigna, se mide por los problemas que decide enfrentar. Y esta rendición eligió enfrentar problemas que Uruguay viene postergando desde hace muchísimos años".

Oposición decida a no votar

Los legisladores blancos, colorados y del Partido Independiente justificaron el no voto del proyecto en general.

También denunciaron que el gobierno tiene una motosierra y cuestionaron las proyecciones económicas que aseguran están atadas con alambre.

Mientras tanto, Cabildo Abierto anunció que no acompañará un centenar de artículos. Entre ellos, no contarán con sus votos los relacionados con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Además, pedirán cambios en buena parte del articulado del proyecto.

El diputado Álvaro Perrone explicó que “parte de la negociación” con el Frente Amplio está relacionada con el control de las transferencias para la infancia. El proyecto establece un descuento del 20% para aquellas familias que no envíen a los niños a la escuela, pero Cabildo Abierto pedirá que sea del 40%. “Ese artículo va a tener una nueva redacción”, dijo.

Además, puntualizó que se solicitará “algún aditivo” para el aumento de penas por el uso de armas ilegales.