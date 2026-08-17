Schipani regaló bandera del Frente Amplio a Perrone por apoyar la Rendición de Cuentas

Sobre el acuerdo parlamentario alcanzado entre el oficialismo y Cabildo Abierto, Schipani reconoció que se trata de una negociación “absolutamente legítima” y afirmó que no cuestionaba el derecho de los partidos a alcanzar entendimientos. “Decimos también que tenemos todo el derecho a cuestionar las decisiones políticas que otros toman”, agregó.

La bandera del Frente Amplio y la advertencia de Goñi

En ese instante, el diputado colorado apuntó directamente contra el cabildante, a quien calificó como “el gran impulsor de todos estos acuerdos” desde el comienzo del actual gobierno.

“Yo, por las dudas, al diputado Perrone, que ha sido el gran impulsor de todos estos acuerdos —no ahora, sino desde que se inició este gobierno— le voy a hacer un regalo para que cuando resuelva dar el paso ya tenga la banderita del Frente Amplio”, manifestó Schipani, y luego desplegó una bandera del FA, lo que provocó la intervención del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi.

“No se va a hacer una exhibición de ningún cartel, bandera ni de ningún otro tipo”, le advirtió el legislador nacionalista.