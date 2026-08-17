En el medio de la discusión -previa a la votación- del proyecto de Rendición de Cuentas en el plenario Cámara de Representantes, uno de los momentos más particulares ocurrió sobre las 16:24 de este lunes, cuando el diputado colorado Felipe Schipani desplegó una bandera del Frente Amplio (FA) y se la ofreció al legislador de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.
Circo romano
Schipani regaló bandera del Frente Amplio a Perrone por apoyar la Rendición de Cuentas
El representante colorado obsequió una bandera del Frente Amplio al cabildante para cuando este “resuelva dar el paso” hacia el partido oficialista, expresó.