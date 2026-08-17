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Política Frente Amplio | Schipani |

Circo romano

Schipani regaló bandera del Frente Amplio a Perrone por apoyar la Rendición de Cuentas

El representante colorado obsequió una bandera del Frente Amplio al cabildante para cuando este “resuelva dar el paso” hacia el partido oficialista, expresó.

Diputado colorado, Felipe Schipani, desplegó bandera del Frente Amplio.

Diputado colorado, Felipe Schipani, desplegó bandera del Frente Amplio.
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Por Redacción Caras y Caretas

En el medio de la discusión -previa a la votación- del proyecto de Rendición de Cuentas en el plenario Cámara de Representantes, uno de los momentos más particulares ocurrió sobre las 16:24 de este lunes, cuando el diputado colorado Felipe Schipani desplegó una bandera del Frente Amplio (FA) y se la ofreció al legislador de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

El irónico gesto de Schipani ocurrió sobre el final de su extensa oratoria en la que el colorado explicó las razones por las cuales la Coalición Republicana decidió no apoyar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El diputado sostuvo que desde un primer momento estaba claro que el gobierno conseguiría los votos necesarios y recordó las distintas iniciativas que el FA se opuso cuando era oposición, pero que luego mantuvo durante sus gobiernos.

Sobre el acuerdo parlamentario alcanzado entre el oficialismo y Cabildo Abierto, Schipani reconoció que se trata de una negociación “absolutamente legítima” y afirmó que no cuestionaba el derecho de los partidos a alcanzar entendimientos. “Decimos también que tenemos todo el derecho a cuestionar las decisiones políticas que otros toman”, agregó.

La bandera del Frente Amplio y la advertencia de Goñi

En ese instante, el diputado colorado apuntó directamente contra el cabildante, a quien calificó como “el gran impulsor de todos estos acuerdos” desde el comienzo del actual gobierno.

Yo, por las dudas, al diputado Perrone, que ha sido el gran impulsor de todos estos acuerdos —no ahora, sino desde que se inició este gobierno— le voy a hacer un regalo para que cuando resuelva dar el paso ya tenga la banderita del Frente Amplio”, manifestó Schipani, y luego desplegó una bandera del FA, lo que provocó la intervención del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi.

“No se va a hacer una exhibición de ningún cartel, bandera ni de ningún otro tipo”, le advirtió el legislador nacionalista.

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