Cambios en el pago de la contribución inmobiliaria: se podrá pagar en 12 cuotas

La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tabárez, explicó al portal institucional “que el objetivo es favorecer la distribución del pago de la contribución a lo largo del año y facilitar la organización de los gastos de los hogares”.

“Tomando como referencia una contribución promedio de unos 26.000 pesos, al distribuir ese monto en 12 meses el importe mensual sería de poco más de 2.000 pesos”, argumentó Tabarez. La directora aclaró que la medida no tiene un objetivo recaudatorio, en la Intendencia “no tenemos un problema de morosidad alto en contribución inmobiliaria, al contrario, es muy bajo”, sostuvo.

“La nueva opción busca que quienes tienen ingresos regulares puedan incorporar este gasto a su planificación mensual, en lugar de afrontar pagos de mayor monto concentrados en determinados momentos del año”, detalla el Portal. Esta opción “tal vez no se sienta tanto, y resulte beneficioso para el presupuesto familiar,”, afirmó.

Se dejarán de distribuir facturas

A partir de 2027 las facturas de la contribución inmobiliaria también dejarán de enviarse en formato papel, y la ciudadanía deberá optar entre recibirlas por whatsapp o correo electrónico.

Quienes precisen la factura impresa podrán solicitarla en los centros comunales, la Intendencia o en las redes de cobranza, llevando el número de padrón y la cuenta corriente.

Según informó la comuna la digitalización permitirá simplificar la logística de distribución de las facturas y reducir el uso de papel, además se prevé aplicar este mecanismo durante 2027 a las facturas de la tarifa de saneamiento y los tributos domiciliarios .