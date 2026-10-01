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Política Contribución Inmobiliaria | cuotas |

Intendencia de Montevideo

Cambios en el pago de la contribución inmobiliaria: se podrá pagar en 12 cuotas

Esta opción permitirá distribuir el pago de la contribución inmobiliaria en mayor cantidad de pagos mensuales, además se digitalizarán las facturas.

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La Contribución Inmobiliaria de la Intendencia de Montevideo 

 Gastón Britos / FocoUy.
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo anunció que entre el 1ero de octubre y el 15 de diciembre la ciudadanía se podrá inscribir al pago de la contribución inmobiliaria en 12 cuotas, para el período que comienza en enero 2027.

Durante 2027 no será posible cambiar la modalidad de pago elegida, aunque la Intendencia prevé abrir un nuevo período de adhesión cada año para quienes quieran incorporarse al sistema.

Las formas de pago que están previstas para este tributo son el pago al contado, en tres cuotas y ahora se suma la posibilidad de hacerlo en 12 cuotas, cualquiera de las opciones es de adhesión voluntaria.

La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tabárez, explicó al portal institucional “que el objetivo es favorecer la distribución del pago de la contribución a lo largo del año y facilitar la organización de los gastos de los hogares”.

“Tomando como referencia una contribución promedio de unos 26.000 pesos, al distribuir ese monto en 12 meses el importe mensual sería de poco más de 2.000 pesos”, argumentó Tabarez. La directora aclaró que la medida no tiene un objetivo recaudatorio, en la Intendencia “no tenemos un problema de morosidad alto en contribución inmobiliaria, al contrario, es muy bajo”, sostuvo.

“La nueva opción busca que quienes tienen ingresos regulares puedan incorporar este gasto a su planificación mensual, en lugar de afrontar pagos de mayor monto concentrados en determinados momentos del año”, detalla el Portal. Esta opción “tal vez no se sienta tanto, y resulte beneficioso para el presupuesto familiar,”, afirmó.

Se dejarán de distribuir facturas

A partir de 2027 las facturas de la contribución inmobiliaria también dejarán de enviarse en formato papel, y la ciudadanía deberá optar entre recibirlas por whatsapp o correo electrónico.

Quienes precisen la factura impresa podrán solicitarla en los centros comunales, la Intendencia o en las redes de cobranza, llevando el número de padrón y la cuenta corriente.

Según informó la comuna la digitalización permitirá simplificar la logística de distribución de las facturas y reducir el uso de papel, además se prevé aplicar este mecanismo durante 2027 a las facturas de la tarifa de saneamiento y los tributos domiciliarios .

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