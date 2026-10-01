¿Cuántas armas podrá tener una persona? Ministerio del Interior propone nuevos límites

En ese marco, el Ministerio del Interior trabaja junto al Ministerio de Defensa Nacional para mejorar los sistemas de información del Servicio de Material y Armamento, facilitar el acceso policial a esos datos y fortalecer las herramientas de identificación balística.

Nuevos límites para las armas cortas

Actualmente, la normativa permite portar una sola arma de fuego a la vez por persona, siempre que se trate de un arma corta o de puño, como una pistola o un revólver, y que no sea llevada a la vista. Para acceder al porte se requiere contar con el THATA vigente, el permiso correspondiente de la Jefatura de Policía y la guía de posesión del arma.

El decreto enviado el lunes 28 de setiembre al Poder Ejecutivo propone mantener el límite general de ocho armas por usuario, pero introduce nuevas restricciones dentro de ese máximo. En particular, establece un tope de cuatro armas cortas o de puño, de las cuales hasta dos podrán ser pistolas.

La propuesta establece, además, que esos nuevos límites no afectarán a quienes, al momento de entrada en vigencia del decreto, ya tengan legalmente registradas una cantidad superior de pistolas o armas cortas.

La iniciativa también diferencia entre usuarios regulares e intensivos mediante dos categorías de THATA. A partir de esa clasificación se establecerían límites diferentes para la adquisición de municiones, con excepciones para tiradores federados. El documento señala que los topes para usuarios intensivos fueron acordados con asociaciones del sector, aunque no especifica las cantidades.

Control sobre municiones y armas fabricadas con impresión 3D

El proyecto amplía el alcance de los controles a la compra, tenencia, comercialización, almacenamiento y recarga de municiones, pólvora y fulminantes. La compraventa de municiones entre particulares quedaría habilitada únicamente en circunstancias excepcionales y bajo condiciones reguladas.

También se propone prohibir la importación, fabricación, ensamblaje, adquisición y utilización de armas y componentes producidos mediante tecnologías digitales, incluyendo las armas fabricadas mediante impresión 3D.

Otra de las medidas apunta directamente a la trazabilidad. Las municiones utilizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán contar con un marcaje obligatorio que permita identificarlas y realizar su seguimiento.

A su vez, los importadores de municiones y componentes deberán proporcionar muestras al Departamento de Balística Forense de la Policía Nacional para su registro y caracterización. Los envases y embalajes de las municiones importadas también deberán incorporar marcas de identificación.

Un sistema para cruzar información en tiempo real

Uno de los principales cambios planteados es el fortalecimiento del Sistema Integrado de Control de Armas de Fuego (SICAF), que permitirá intercambiar información en tiempo real entre el Ministerio del Interior y el Servicio de Material de Armamento del Ministerio de Defensa.

El sistema reunirá información sobre armas, usuarios, antecedentes y armas denunciadas como hurtadas o extraviadas, con el objetivo de mejorar el seguimiento y la respuesta policial.

El decreto también prevé un mecanismo permanente para regularizar armas que actualmente no estén registradas, siempre que no tengan sus números de serie alterados o eliminados y que no estén vinculadas con actividades ilícitas.

Más sanciones por tenencia y porte irregular

La Rendición de Cuentas recientemente aprobada incorporó nuevas disposiciones vinculadas al control de armas. Entre ellas figuran modificaciones en las sanciones por tenencia y porte irregular en espacios públicos, alteración o eliminación de números de serie, tráfico interno e internacional y omisión de la denuncia ante el robo o extravío de un arma.

Las nuevas disposiciones también alcanzan a las armas de gas o aire comprimido y a las armas electromagnéticas portátiles.

El endurecimiento de los controles se produce en un contexto marcado por el volumen de armas denunciadas como hurtadas. Entre 2013 y 2025 se registraron unos 16.000 hurtos de armas, mientras que los casos de tenencia y porte ilegal se duplicaron, según los datos presentados ante la comisión.

De esta manera, la propuesta del Ministerio del Interior intenta combinar nuevos límites para la tenencia y adquisición con un sistema de trazabilidad que permita seguir el recorrido de las armas y municiones desde su ingreso o fabricación hasta su eventual incautación.