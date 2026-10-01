Derogación de la Ley de Tierras: "Argentina está a la venta"

Bonavitta recordó que el DNU fue aprobado poco después de la llegada de Milei al gobierno y que, a través de su artículo 154, derogó una legislación aprobada en 2011. La Ley 26.737 establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y fijaba, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y de cada municipio o partido.

“Tenemos ya, digamos, una parte del territorio extranjerizada”, señaló la periodista, quien aseguró que existen antecedentes de intentos de sortear las restricciones para acceder a tierras ubicadas en zonas estratégicas, con recursos naturales o próximas a las fronteras.

Según Bonavitta, antes de la derogación ya existía una situación que consideraba problemática. “Tenemos en Argentina un 5% a nivel nacional de nuestras tierras en manos extranjeras, lo que es equivalente, por ejemplo, al tamaño de la provincia de Santa Fe”, afirmó.

Protección territorial

La periodista también recordó la resistencia judicial que había generado el DNU. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) había recurrido a la Justicia contra la derogación de la Ley de Tierras y, en 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154 y mantenido suspendida su aplicación.

Bonavitta sostuvo que durante ese período el oficialismo intentó avanzar por otras vías sobre normas vinculadas con la protección territorial. En particular, mencionó el proyecto que buscaba avanzar sobre la denominada “inviolabilidad de la propiedad privada”, iniciativa que finalmente no prosperó en el Congreso.

Para la periodista, parte de la resistencia social estuvo vinculada con el debate sobre soberanía y las Islas Malvinas. “No esperábamos que malvinice la agenda o la conversación pública”, explicó, al referirse al impacto que tuvo ese debate en medio del Mundial de Fútbol.

Bonavitta sostuvo que aquella presión social terminó dificultando el avance de la iniciativa en el Parlamento. “No tenían los votos y estaba generando una presión muy fuerte sobre los gobernadores y sobre los legisladores”, afirmó.

Ahora, a su entender, el fallo de la Corte vuelve a abrir una discusión que había quedado frenada. “La Corte viene a destapar esta discusión”, planteó, y cuestionó que una decisión judicial sobre la presentación realizada contra el DNU pueda analizarse separadamente de sus posibles consecuencias.

“Hay contradicciones por todos lados”

La periodista también vinculó el debate sobre la Ley de Tierras con la discusión actual sobre soberanía impulsada por el gobierno argentino. “Si vos querés defender la soberanía, defender las Malvinas, ¿por qué entregarías el territorio de la manera que lo están haciendo?”, preguntó.

Bonavitta señaló además que la discusión legislativa sobre soberanía comenzó a desarrollarse en el Congreso en paralelo con la nueva situación generada por el fallo judicial. Según relató, un plenario de comisiones terminó suspendido tras los gritos y las discusiones entre los participantes.

La Ley 26.737 figura actualmente como abrogada por el artículo 154 del DNU 70/2023 en la normativa oficial argentina.

Bonavitta afirmó que: “Mientras tanto tenemos derogada la ley de tierra, por lo tanto Argentina está a la venta”.