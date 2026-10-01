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Política Orsi | Catar | acuerdo

Visita oficial

Orsi recibió al ministro de Catar para profundizar las relaciones bilaterales

Orsi recibió al ministro de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, para profundizar las relaciones bilaterales y avanzar en inversiones y cooperación.

&nbsp;El mandatario uruguayo Yamandú Orsi, recibió al ministro catarí para reforzar lazos bilaterales.

 El mandatario uruguayo Yamandú Orsi, recibió al ministro catarí para reforzar lazos bilaterales.

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El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la profundización de las relaciones bilaterales entre ambos países y forma parte de una agenda que incluye reuniones con distintas autoridades del gobierno uruguayo.

Antes de reunirse con Orsi, Al-Khulaifi mantuvo un encuentro con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Acuerdo de trabajo conjunto

La agenda del jerarca catarí continuará en el Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde será recibido por el canciller Mario Lubetkin.

Durante la reunión entre las delegaciones uruguaya y catarí se abordarán prioridades comunes, particularmente en materia de inversiones y promoción de la paz. Además, está prevista la firma de un acuerdo de trabajo conjunto.

La visita busca ampliar los espacios de cooperación entre Uruguay y Catar y fortalecer los vínculos diplomáticos y económicos entre ambos países.

FUENTE: Con información de Presidencia de la República

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