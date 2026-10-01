Orsi recibió al ministro de Catar para profundizar las relaciones bilaterales

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves 1.° de octubre en la Torre Ejecutiva al ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, quien se encuentra de visita oficial en Uruguay.
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El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la profundización de las relaciones bilaterales entre ambos países y forma parte de una agenda que incluye reuniones con distintas autoridades del gobierno uruguayo.
Antes de reunirse con Orsi, Al-Khulaifi mantuvo un encuentro con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
Acuerdo de trabajo conjunto
La agenda del jerarca catarí continuará en el Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde será recibido por el canciller Mario Lubetkin.
Durante la reunión entre las delegaciones uruguaya y catarí se abordarán prioridades comunes, particularmente en materia de inversiones y promoción de la paz. Además, está prevista la firma de un acuerdo de trabajo conjunto.
La visita busca ampliar los espacios de cooperación entre Uruguay y Catar y fortalecer los vínculos diplomáticos y económicos entre ambos países.