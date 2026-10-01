Orsi recibió al ministro de Catar para profundizar las relaciones bilaterales

Acuerdo de trabajo conjunto

La agenda del jerarca catarí continuará en el Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde será recibido por el canciller Mario Lubetkin.

Durante la reunión entre las delegaciones uruguaya y catarí se abordarán prioridades comunes, particularmente en materia de inversiones y promoción de la paz. Además, está prevista la firma de un acuerdo de trabajo conjunto.

La visita busca ampliar los espacios de cooperación entre Uruguay y Catar y fortalecer los vínculos diplomáticos y económicos entre ambos países.