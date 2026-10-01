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Sociedad Udelar | rector | Héctor Cancela

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Héctor Cancela seguirá siendo rector de la Udelar hasta 2030

El docente universitario fue reelecto como rector de la Udelar en la segunda votación de la Asamblea General del Claustro.

La Udelar reeligió a Héctor Cancela como rector

La Udelar reeligió a Héctor Cancela como rector

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Por Agustín Büchner

La Asamblea General del Claustro (AGC) realizó la segunda votación para nombrar rector de la Universidad de la República (Udelar) el miércoles a la noche y volvió a elegir al profesor Héctor Cancela para el período 2026-2030. Recibió 89 votos de 112.

El rector previamente se desempeñó como decano de la Facultad de Ingeniería (2010-2015), como presidente de la Asociación de Docentes de la Udelar (Adur), y estaba en el cargo desde julio de 2025 cuando fue elegido por la AGC de forma extraordinaria. Luego de que Rodrigo Arim renunciara para asumir al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, al comienzo del período de gobierno frenteamplista.

En esta ocasión a diferencia del año anterior, la candidatura de Cancela fue la única presentada. Una semana antes, el miércoles 23 el rector no logró los 2/3 de votos favorables que requería esa instancia, algo típico en las elecciones internas universitarias.

En la sesión del miércoles 30 en el Paraninfo Cancela recibió los votos de 89 claustristas, entre ellos 42 docentes, 26 estudiantes y 21 egresados y egresadas, con un total de 112 integrantes en la AGC.

Según el portal de Udelar “al fundamentar su voto en la Asamblea” las personas destacaron la “defensa de la autonomía y el cogobierno, la promoción de la participación universitaria, sus esfuerzos para incrementar el presupuesto de la institución y por profundizar la democratización de la educación terciaria”.

“También valoraron la capacidad de escucha atenta y respeto por las diferencias” y resaltaron “la trayectoria de Cancela como docente, como investigador y como militante universitario”, indicó el portal.

El discurso

Luego de que la Mesa Directiva de la AGC proclamará el resultado de la elección y a Cancela como rector del nuevo período, el profesor dió un discurso en el Paraninfo en el que indicó que “la Udelar este es un momento especial y difícil, de tensiones” pero que también es “un momento lindo porque es una universidad que crece” al tratar de atender las demandas de la sociedad. “Este crecimiento se observa en la matrícula” que promueve la democratización del acceso a la educación superior “y también en la diversidad de disciplinas y en la diversificación geográfica” que requieren “establecer capacidades y equipos humanos en el interior del país”, sostuvo.

Cancela aseguró que trabajará “para mejorar las condiciones de trabajo y de estudio en la Udelar, y para ir contra toda forma de violencia y de discriminación, en particular, contra toda forma de violencia basada en género”.

El rector seguirá “defendiendo los grandes valores universitarios como la autonomía y el cogobierno, la laicidad bien entendida como capacidad de discusión de todos los temas, de apertura, la defensa de una educación pública, gratuita, de acceso abierto, con compromiso social y con excelencia en lo que hacemos”, subrayó.

Trayectoria

Héctor Cancela nació en Montevideo tiene 59 años, nació en Montevideo, es ingeniero en Sistemas de Computación por la Udelar y doctor en Informática por la Universidad de Rennes 1 de Francia. Tiene los máximos grados como profesor e investigador. Es profesor titular (Grado 5) en la Facultad de Ingeniería, e investigador grado 5 del Área Informática del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba). Así como investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay (SNI).

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